الانتخابات الأمريكية
الاثنين 9 نوفمبر 2020 20:49

حاول التخفي عن أعين الكاميرات.. أين ذهب بايدن بعد إلقائه خطاب النصر؟ (فيديو)

بايدن يزور قبر ابنه بو
غيتي
اختار الديمقراطي جو بايدن، المقابر، لتكون أول مكان يزوره عقب إلقائه خطاب النصر، بعدما أعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوزه بالانتخابات الرئاسية متغلبا على خصمه الجمهوري دونالد ترمب.

وفي لفتة إنسانية التقطتها عدسات الكاميرات، زار بايدن (78 عامًا)، أمس الأحد، قبر ابنه بو الذي توفي بسرطان الدماغ في عام 2015 عن عمر ناهز 46 عامًا، وكان بو قد شجع والده على خوص الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة، قبل رحيله.

وحاول بايدن التخفي عن أعين الصحفيين والكاميرات التي تلاحقه في كل مكان، لكنه لم ينجح، وتمكّن المصورون من رصد أول نشاط له بعد الفوز بالانتخابات أثناء زيارته وأسرته، قبر ابنه الراحل بعد الانتهاء من الصلاة في الكنيسة.

وكان بو بايدن قد عمل كرئيس للجهاز القضائي في ولاية ديلاوير لنحو 8 أعوام، وبعدها التحق بمكتب للمحاماة في عام 2015، كما خدم من قبل في العراق بالحرس الوطني لولاية ديلاوير.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها بايدن بعد إعلان فوزه بالسباق الرئاسي إلى البيت الأبيض ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

والمقبرة التي زارها بايدن في مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير، تضم كذلك العديد من أفراد أسرته.

وكانت نيليا، زوجة بايدن الأولى، قد توفيت أيضا في حادث سيارة عام 1972 مع ابنتهما الرضيعة نعومي، بينما نجا وقتها ابناهما "بو" و"هنتر" من الموت رغم إصابتهما بجروح خطيرة.

وبعد مآسٍ عائلية ومحاولتين خائبتين للوصول إلى الرئاسة الأمريكية وحملة انتخابية طغى عليها وباء كوفيد-19، تمكّن بايدن المخضرم في السياسة، من إقناع الأمريكيين بأنه شخصية توحّد الصفوف في مواجهة ترمب الذي أثار انقساما في المجتمع.

لكن فوزه -وفق تقديرات وسائل الإعلام وبانتظار التأكيد الرسمي للنتائج- يتوّج مسيرة سياسية بدأها في سن التاسعة والعشرين، وشهدت في بدايتها انتقالًا مفاجئًا من الانتصار إلى الألم.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 1972، احتفل السناتور الشاب المنتخب عن ولاية ديلاوير محاطًا بأسرته بفوزه في الانتخابات. وبعد شهر قضت زوجته وابنته في حادث سير، وأصيب نجلاه بجروح.

ونمّت هذه المأساة التي تبعها فقدان ابنه الأكبر عام 2015، مشاعر التعاطف التي يكنها الناخبون له، وجعل بايدن من التعاطف إحدى سمات مسيرته السياسية البارزة.

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المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام أمريكية

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