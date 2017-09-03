إعصار هارفي
الأحد 3 سبتمبر 2017 20:41

حاكم تكساس: خسائر "هارفي" تصل إلى 180 مليار دولار

مئات الآلاف في حاجة لمساعدات بعد إعصار هارفي
مئات الآلاف في حاجة لمساعدات بعد إعصار هارفي
رويترز
قال جريج أبوت حاكم ولاية تكساس الأمريكية اليوم الأحد إن الخسائر الشاملة الناجمة عن الإعصار هارفي في ولايته ربما تتراوح ما بين 150 مليارا و180 مليار دولار.

وتزيد هذه الأرقام عشرين مثلا من حجم الأموال المبدئية التي طلبها الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي من الكونغرس وقدرها 7 مليار ات و850 مليون دولار.

وقال أبوت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الإخبارية "المنطقة الجغرافية والسكان الذين تأثروا بهذا الإعصار المروع والفيضان أكبر بكثير من إعصار كاترينا، وهو ما يتطلب ما يزيد عن 120 مليار دولار".

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
إعصار هارفي
تكساس
الولايات المتحدة الأميركية
خسائر
الكونجرس الأمريكي
ترمب

اقرأ أيضا

Thumbnail
إيران تجبر طائرتين أمريكيتين على الابتعاد عن مجالها الجوي
Thumbnail
إلقاء قنبلة حارقة على سفارة ميانمار في إندونيسيا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم