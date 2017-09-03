الأحد 3 سبتمبر 2017 20:41
حاكم تكساس: خسائر "هارفي" تصل إلى 180 مليار دولار
قال جريج أبوت حاكم ولاية تكساس الأمريكية اليوم الأحد إن الخسائر الشاملة الناجمة عن الإعصار هارفي في ولايته ربما تتراوح ما بين 150 مليارا و180 مليار دولار.
وتزيد هذه الأرقام عشرين مثلا من حجم الأموال المبدئية التي طلبها الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي من الكونغرس وقدرها 7 مليار ات و850 مليون دولار.
وقال أبوت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الإخبارية "المنطقة الجغرافية والسكان الذين تأثروا بهذا الإعصار المروع والفيضان أكبر بكثير من إعصار كاترينا، وهو ما يتطلب ما يزيد عن 120 مليار دولار".
المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية