اليمن
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 15:42

حافي القدمين.. طفل يمني يلعب كرة القدم باحترافية عالية (فيديو)

الطفل اليمني محمد الميثالي يلعب كرة القدم باحترافية عالية رغم صغر سنه وظروفه المعيشية الصعبة
الطفل اليمني محمد الميثالي يلعب كرة القدم باحترافية عالية رغم صغر سنه وظروفه المعيشية الصعبة
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أظهر مقطعُ فيديو متداول، طفلا يمنيا، يلعب كرة القدم، وهو حافي القدمين، ويستطيع الاحتفاظ بها لمدة طويلة.

فمن قلب حارة "الصلعة" بمحافظة "ذمار" جنوب غربي اليمن يلعب الطفل محمد الميثالي كرة القدم باحترافية عالية، رغم صغر سنه والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها كغيره من أطفال اليمن.

ويظهر بالمقطع الطفل الموهوب وهو يعد مرات احتفاظه بالكرة على ركبته دون سقوطها على الأرض، بينما يدعو مصور الفيديو إلى نشر المقطع لعل الطفل يحظى باهتمام أندية الكرة الشهيرة في العالم.

وفي مارس/آذار الماضي، أكلمت الحرب اليمنية سنتها السادسة، وسط عبء عالمي جديد خلفه وباء كورونا.

ويعاني اليمنيون من ظروف معيشية صعبة في ظل حرب ممتدة بين القوات الحكومية والحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، بينما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

وقتل في البلد الفقير منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، بينما انهار قطاعه الصحي، وسط معاناة من نقص حاد في الأدوية، ومن انتشار أمراض مثل الكوليرا الذي تسبّبت في وفاة المئات، في وقت يعيش فيه ملايين السكان على حافة المجاعة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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طفل يمني
لعب الكرة
احترافية
حرب اليمن
معاناة الأطفال

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