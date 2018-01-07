طرائف
الأحد 7 يناير 2018 20:01

حارس مرمى يحصل على بيتزا مجانية لعام بعد تعادل فريقه

كريس نيل حارس مرمى فليتوود تاون،
كريس نيل حارس مرمى فليتوود تاون،
رويترز
حصل كريس نيل حارس مرمى فليتوود تاون، الذي يلعب في الدرجة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على بيتزا مجانية لمدة عام بعد تألقه أمام ليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتهت المباراة التي جرت ضمن منافسات الدور الثالث للبطولة بالتعادل بدون أهداف.

وتعهد أحد رعاة الفريق بتقديم فطائر بيتزا مجانية لشهر كامل عن كل سبع دقائق ونصف يحافظ فيها الحارس على شباكه خالية من الأهداف.

وبعد أن حافظ نيل على نظافة شباكه طوال المباراة استحق الحصول على فطائر بيتزا مجانية لعام كامل.

ويحتل فليتوود المركز الثاني عشر في ترتيب فرق الدرجة الثالثة.

واعتبر نيل العرض- الهدية بمثابة الحافز الإضافي لتقديم أداء جيد في المباراة.

لكن مدرب الفريق قال إنه سوف يراقب حارس مرماه عن كثب في الأشهر المقبلة للتأكد من أن التهام البيتزا بإفراط لن يؤدي إلى زيادة نسبة الدهون في جسمه وتراجع مستواه.

المصدر
أسوشيتد برس
كلمات مفتاحية
كأس الاتحاد الإنجليزي
ليستر سيتي
حارس مرمى
بيتزا مجانية
بيتزا

اقرأ أيضا

Thumbnail
إيران تحظر تدريس الإنجليزية بالمدارس الابتدائية
Thumbnail
شاهد: لاجئ سوري يحول سنون أقلام الرصاص لأعمال فنية فريدة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم