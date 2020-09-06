السعودية
الأحد 6 سبتمبر 2020 16:34

حارب العثمانيين.. قرار سعودي بترميم منزل "لورانس العرب"

السعودية تحتفي بضابط المخابرات البريطاني الذي قاد حملة ضد العثمانيين
التايمز
أثار نبأ ترميم السلطات السعودية منزل ضابط المخابرات البريطاني توماس إدوارد لورنس المعروف بـ"لورانس العرب"، ضجة وجدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت وسائل إعلام سعودية نشرت أنباء بشأن قرار من وزارة السياحة بترميم منزل الضابط البريطاني بعد 85 عامًا من وفاته، في مدينة ينبع على الساحل الغربي للسعودية وتحويله لمتحف من أجل جذب السياح.

وقال عمدة ينبع "لقد انتهينا للتو من المرحلة الأولى من الترميم"، وأضاف أنه بحلول نهاية العام الجاري قد يكون المنزل جاهزا للسياح لزيارته كجزء من حملة أوسع لجذب المزيد من الزوار الأجانب رغم كورونا، بحسب صحيفة تلغراف البريطانية.

وتباينت ردود الأفعال بشأن القرار، بين غضب وسخط كون الضابط البريطاني جاء إلى السعودية لتحقيق أهداف استعمارية، واعتبروا القرار السعودي خطوة اختلط فيها التاريخي بالسياسي.

بينما رأى آخرون أن القرار غرضه سياحي وسيتيح التعرف على الضابط الذي ساعد العرب في حربهم ضد العثمانيين إبان ما يُعرف بـ"الثورة العربية الكبرى" عام 1916 عندما أصبح ميناء ينبع على البحر الأحمر، قاعدة إمداد مهمة للقوات البريطانية والعربية التي قاتلت الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى.

وخلال الثورة العربية تم إيفاد لورانس لمساعدة رجال القبائل البدوية المحلية على الإطاحة بحكامهم الأتراك الذين كانوا متحالفين مع ألمانيا ضد البريطانيين والفرنسيين في الحرب العالمية الأولى.

واعتبر لورانس أن فشل العثمانيين في الاستيلاء على ينبع في ديسمبر/كانون الأول 1916 حسم الحملة في الشرق الأوسط وخسر الأتراك حربهم، حسبما ذكر في سيرته الذاتية "أعمدة الحكمة السبعة".

وقاد ضابط المخابرات البريطاني هجمات على سكة حديد الحجاز العثمانية، وحملة للسيطرة على مدينة العقبة، بينما يدور الجدل بشأن حقيقة الدور الذي قام به لورانس في "توجيه" الثورة على الأتراك.

ويرى مؤرخون أن ذلك الدور مبالغ فيه.

وقال فيليب نيل رئيس جمعية "تي إي لورانس" إن لورانس ربما قضى أياما فقط في منزل ينبع، حيث كان "يتنقل باستمرار"، لافتًا إلى إمكانية تطوير مواقع أثرية أخرى في السعودية والأردن حيث لا تزال هناك بقايا قطارات فجرها لورانس ملقاة في الصحراء.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع إلكترونية
مواقع التواصل

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