حادث ناقلتي النفط بخليج عمان.. التطورات لحظة بلحظة

قال الأسطول الخامس الأمريكي التابع للبحرية لرويترز إن قوات البحرية الأمريكية تساعد ناقلتين في خليج عمان بعد تلقيها نداءي استغاثة اليوم الخميس.

أبرز تطورات حادث خليج عمان: رئيس شركة كوكوكا سانجيو اليابانية: السفينة تعرضت للاستهداف مرتين خلال ثلاث ساعات.

رئيس شركة كوكوكا سانجيو اليابانية للشحن يؤكد تعرض إحدى سفنها المحملة بمواد كيماوية لهجوم في الخليج.

رئيس الشركة المشغلة لإحدى الناقلتين: السفينة تعرضت للاستهداف مرتين خلال ثلاث ساعات.

الخارجية البريطانية: نحن على اتصال مع السلطات المحلية والشركاء في المنطقة حول واقعة خليج عمان.

متحدث باسم الخارجية البريطانية: نعبر عن قلقنا بشدة من تقارير عن انفجارات وحرائق في سفن بمضيق هرمز.

متحدث باسم شركة فرنتلاين: النيران لا تزال مشتعلة في الناقلة "فرنت ألتير" لكنها لم تغرق.

وزارة الخارجية الروسية: يجري التحقق بشأن مصير البحارة الروس من أفراد طاقم الناقلة فرنت ألتير.

أسوشيتدبرس: وزارة التجارة اليابانية تقول إن السفينتين اللتين تعرضتا لهجوم حملتا شحنات لها علاقة باليابان.

رويترز: نقل جميع أفراد طاقم الناقلة "فرنت ألتير" الثلاثة والعشرين إلى مكان آمن.

مصدر مطلع لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: سفن إيرانية تنقل البحارة الأجانب إلى ميناء جاسك الإيراني بعد إنقاذهم.

رويترز: شحنة الميثانول في الناقلة "كوكوكا كاريدجس" التي تعرضت للهجوم ببحر عمان سليمة.

مصدر لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: سفن إيرانية تنقذ 44 بحارا أجنبيا بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم ببحر عمان.

مصدر مطلع لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: سفن إيرانية تنقذ بحارة ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم ببحر عمان.

رويترز: ناقلة النفط الثانية "كاريدجس" كانت في طريقها من الجبيل بالسعودية لسنغافورة محملة بشحنة ميثانول. حريطة من موقع "مارين ترافيك" لحركة السفن في خليج عمان. جوشوا فراي من الأسطول الخامس الذي تستضيفه البحرين: "نحن على علم بأنباء الهجوم على ناقلتين في خليج عمان.

فراي: تلقت القوات البحرية الأمريكية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين في الساعة 6:12 صباحا بالتوقيت المحلي وآخر في السابعة صباحا.

أكد الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية تعرض ناقلتي نفط لأضرار من جراء حادث وقع في بحر عمان.

وكالة "بلومبرغ" للأنباء: أحد مشغلي الناقلتين أكد وجود شبهة في أن الحادث ناجم عن هجوم.

رويترز عن طاقم الناقلة: سفينة تنتشل قبطان وطاقم الناقلة "كوكوكا كاريدجس" من قارب إنقاذ.

رويترز عن طاقم الناقلة: إصابة طفيفة لأحد أفراد الطاقم والهجوم تسبب في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة.

رويترز: سفينة تنتشل قبطان وطاقم الناقلة "كوكوكا كاريدجس" من قارب إنقاذ.

بلومبيرغ: إحدى الناقلتين اللتين شب فيهما الحريق نرويجية وكانت تحمل النفط من أبوظبي وفق معلومات أولية.

الأسطول الخامس الأمريكي: قواتنا تلقت نداءي استغاثة في المنطقة التي وقع فيها الحادث ونقدم المساعدة.

الأسطول الخامس الأمريكي: قواتنا البحرية موجودة في المنطقة وتقدم المساعدة لناقلتي النفط.

بلومبيرغ: ارتفاع أسعار النفط بواقع دولارين بنسبة 4.5 % ليصل سعر البرميل إلى 61 دولارا.

بلومبيرغ: ارتفاع أسعار النفط بواقع دولارين بنسبة 4.5 % ليصل سعر البرميل إلى 61 دولارا للبرميل.

رويترز عن مصدر بالشحن البحري: النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد هجوم بحر عمان.

بلومبيرغ: الأسطول الأمريكي الخامس يقول إن مشغلي إحدى ناقلتي النفط وصفوا الحادث بأنه بفعل هجوم.

بلومبيرغ: الأسطول الأمريكي الخامس يقول إن ناقلتي نفط تعرضتا لأضرار في حادث تخريب قبالة بحر عمان.

رويترز عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة: إخلاء ناقلتين في خليج عمان والطاقم آمن.

بلومبيرغ: السفينة التي شب فيها الحريق تم تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل الانطلاق بالبحر وفق بيانات أولية.

بلومبيرغ: السفينة التي شب فيها الحريق تم تحميلها بالنفط من أبو ظبي قبل الانطلاق بالبحر وفق بيانات أولية.

مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني: على علم بحادث بسفينة شحن في خليج عمان.

بلومبيرغ: السفينة التي شب فيها الحريق حملت بالنفط من أبو ظبي قبل الانطلاق إلى البحر وفق بيانات أولية.

بلومبيرغ: السفينة التي شب فيها الحريق حملت بالنفط من أبو ظبي قبل الانطلاق إلى البحر وفقا بيانات أولية.

موقع عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة: نحقق مع شركائنا في حريق اندلع بسفينة محملة بالنفط بخليج عمان.

رويترز: هيئة بحرية بريطانية تقول إنها تحقق في حادث في خليج عمان.

أسوشيتد برس: مجموعة بريطانية للسلامة البحرية تحذر من حادث غير محدد في خليج عمان.