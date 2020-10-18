حادث مفجع.. أم ترمي بطفليها في نهر دجلة من أعلى جسر (فيديو)
وبحسب وزارة الداخلية العراقية، وقع الحادث أمس على جسر الائمة بمنطقة الكاظمية في بغداد، وقيل إن السبب "خلاف بين المرأة وطليقها".
امراه مطلقة ترمي اطفالها من اعلى الجسر— ابشركم اتخبلت (@VXCBTOCD) October 17, 2020
في بغداد حتى تفجع والدهم ....💔
ياربي دخيلك بعد ماكو امان ع للاطفال .. pic.twitter.com/0uAK2afo4G
ويظهر الفيديو الصادم، المرأة وهي تمشي مع طفليها فوق الجسر الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة، قبل أن ترمي بهما في النهر واحدًا تلو الآخر، في مشهد يحبس الأنفاس.
وأثار الفيديو ضجة وغضبًا واسعًا في العراق، استنكر الناشطون تصرف المرأة تجاه طفليها وتناسيها لعاطفة الأمومة رغبة في الانتقام.
بينما أبدوا تعاطفا كبيرا مع والد الطفلين الذي ظهر في مقطع فيديو يبكي بحرقة عند موقع الحادث وهو ينادي على طفليه، في مشهد يدمي القلوب، فيما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن جثتيهما.
وألقت قوات الأمن، القبض على المرأة فور ارتكابها الجريمة وبث الفيديو، وسرعان ما اعترفت بفعلتها سارعت قوات الأمن بالقبض على السيدة التي اعترفت بعد التحقيق معها بفعلتها، بينما استطاعت السلطات انتشال جثتي الطفلين لاحقا.
هاي مو ام اصلاً وين اكو ام ترمي اطفالها بالنهر من شنو مصنوعه انتي يا كلب شايله والسبب اتفه بعد— (نريييد وطن) أيـه 🇮🇶 (@iyh_darid) October 17, 2020
حسبي الله ونعم الوكيل !! https://t.co/c4AIOLkGe5
ام ترمي اطفالها من جسر الائمه انتقاما من طليقها...— AL_iraqy🇮🇶✌🏼 (@habeebalanazi) October 17, 2020
بنت القندره الاطفال شنو ذنبهم قساوه القلب منين جبتيها لا اله الا الله pic.twitter.com/SKlTHiOKx0
معقوله هاي #أم !!!— ᕮᕼᗩᙖ_ᗩ.Ꙃ (@ee__94) October 17, 2020
مقطع فيديو للأمرأة التي رمت طفليها بنهر #دجلة… pic.twitter.com/CR4RwE7LNc
لاحول ولاقوة الا بالله— سكوتي يولد بركان 🌋 (@xkw2EClCDTkoO9B) October 17, 2020
الى اين نحن ذاهبون
ام ترمي اطفالها في نهر دجلة من فوق جسر الكاظمية pic.twitter.com/cUcFCef84o