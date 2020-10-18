العراق
الأحد 18 أكتوبر 2020 13:49

حادث مفجع.. أم ترمي بطفليها في نهر دجلة من أعلى جسر (فيديو)

لقطات من الفيديو الصادم
مواقع التواصل
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطع فيديو يوثق جريمة بشعة ارتكبتها إحدى النساء، عندما أقدمت على رمي طفليها من أعلى جسر، في نهر دجلة بالعاصمة بغداد.

وبحسب وزارة الداخلية العراقية، وقع الحادث أمس على جسر الائمة بمنطقة الكاظمية في بغداد، وقيل إن السبب "خلاف بين المرأة وطليقها".

ويظهر الفيديو الصادم، المرأة وهي تمشي مع طفليها فوق الجسر الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة، قبل أن ترمي بهما في النهر واحدًا تلو الآخر، في مشهد يحبس الأنفاس.

وأثار الفيديو ضجة وغضبًا واسعًا في العراق، استنكر الناشطون تصرف المرأة تجاه طفليها وتناسيها لعاطفة الأمومة رغبة في الانتقام.

بينما أبدوا تعاطفا كبيرا مع والد الطفلين الذي ظهر في مقطع فيديو يبكي بحرقة عند موقع الحادث وهو ينادي على طفليه، في مشهد يدمي القلوب، فيما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن جثتيهما.

وألقت قوات الأمن، القبض على المرأة فور ارتكابها الجريمة وبث الفيديو، وسرعان ما اعترفت بفعلتها سارعت قوات الأمن بالقبض على السيدة التي اعترفت بعد التحقيق معها بفعلتها، بينما استطاعت السلطات انتشال جثتي الطفلين لاحقا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام عراقية
مواقع التواصل

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