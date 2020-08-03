الهند
الاثنين 3 أغسطس 2020 17:09

حادثة غريبة.. رجل يطير في الهواء لأمتار ويسقط فوق امرأة (فيديو)

لقطة من الحادثة الغريبة
مواقع التواصل
رصدت كاميرات المراقبة حادثة غريبة ومرعبة وقعت في الهند، طار خلالها رجل في الهواء وهبط فوق إحدى النساء، تصادف مرورها في الشارع لحظة وقوع الحادث.

وأظهرت اللقطات رجلًا يسير قرب أحد كابلات الكهرباء القريبة من الأرض، وإذا بدراجة نارية تمر مسرعة ويعلق الكابل بها بينما كان الرجل يمر من عليه.

وخلال ثوان وقع المشهد الصادم، حين رُفع الرجل مع الكابل في الهواء ليطير 30 قدمًا (أكثر من 9 أمتار) قبل أن يسقط على المرأة المارة ويصطدم كلاهما على الأرض بقوة.

ووقع الحادث الشهر الماضي صباح يوم 16 يوليو/تموز الماضي في أحد شوارع الهند، وبدأت الواقعة حين خرج رجل من إحدى العربات الصغيرة المتوقفة على جانب الطريق بينما يتدلى سلك الكهرباء على طول الشارع.

وبينما كان الرجل يخطو فوق السلك، مرت إحدى الدراجات النارية لتجر الكابل معها لأعلى فرفع معه الرجل من تحت بطنه وأطاح به في الهواء أمتارا عدة.

ويمكن رؤية المرأة وهي تندفع بينما ترى الرجل يقترب منها لكن لم يكن لديها الوقت الكافي للابتعاد عن طريقه وتفادي الاصطدام.

لكن في النهاية نجا الاثنان، بينما انتشرت الواقعة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر
الجزيرة مباشر
ديلي ميل

اقرأ أيضا

Thumbnail
مصر: عودة جثماني المواطنين المقتولين في السعودية الخميس
Thumbnail
حذر من فوزه بولاية ثانية.. بولتون: ترمب قد يُخرج أمريكا من الناتو
Thumbnail
أنهكهما التعب.. صورة مؤثرة لاثنين من محاربي كورونا غلبهما النوم
Thumbnail
"ملابس مهجورة" تكسب زوجين مسنين شهرة عالمية (صور)
Thumbnail
مصر.. حريق يلتهم 20 فدانا زراعيا وانفجار بمستودع لأسطوانات الغاز (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. مصر: عودة جثماني المواطنين المقتولين في السعودية الخميس
  2. حذر من فوزه بولاية ثانية.. بولتون: ترمب قد يُخرج أمريكا من الناتو
  3. أنهكهما التعب.. صورة مؤثرة لاثنين من محاربي كورونا غلبهما النوم
  4. "ملابس مهجورة" تكسب زوجين مسنين شهرة عالمية (صور)
  5. حادثة غريبة.. رجل يطير في الهواء لأمتار ويسقط فوق امرأة (فيديو)