مأساة الروهينغا
السبت 2 سبتمبر 2017 10:33

جيش ميانمار يقر بقتله 370 مسلم روهينغي في أراكان

أطفال من الروهينغيا يفرون من المذابح عبر الحدود إلى ميانمار
أطفال من الروهينغيا يفرون من المذابح عبر الحدود إلى بنغلاديش
رويترز
أقر جيش ميانمار بقتله ما لا يقل عن 370 من مسلمي الروهينغا خلال المواجهات التي شهدها إقليم أراكان "راخين"، جنوب غربي البلاد، منذ الخامس والعشرين من أغسطس الماضي.

وزعم جيش ميانمار، في بيان صدر الجمعة، عن مكتب قائده الجنرال مين أونغ هلينغ، أن قواته اعتقلت تسعة أشخاص من الروهينغا عقب حرق المسلمين نحو 2763 منزلًا في 35 قرية بالإقليم.  

وقالت مصادر من الأمم المتحدة إن نحو 38 ألفا من الروهينغا فروا إلى بنغلادش بسبب الانتهاكات التي تمارس بحقهم من قبل قوات الجيش والمتمثلة في استخدام القوة المفرطة ضدهم.  

وتواجه أقلية الروهينغا منذ الخامس والعشرين من أغسطس أسوأ موجة من العنف منذ عقود، ما دفع المئات من مسلمي الروهينغا إلى عبور نهر ناف باتجاه بنغلادش هربًا من هذه الانتهاكات، وهو ما أسفر عن مصرع وغرق العشرات، خاصة من النساء والأطفال.

يذكر أن هذه الهجمات العنيفة اندلعت بعد يومين من تسليم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، لحكومة ميانمار تقريرًا نهائيًا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغا في أراكان.

ويوجد في بنغلاديش أكثر من 400 ألف لاجئ من الروهينغا وصلوها خلال موجات عنف سابقة.

المصدر
وكالة الأنباء القطرية
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