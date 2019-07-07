فلسطين المحتلة
الأحد 7 يوليو 2019 11:29

جيش الاحتلال يعتقل فلسطيني بشبهة دهس 5 جنود قرب القدس

جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه اعتقل فلسطينيا بشبهة تنفيذ عملية دهس أصيب فيها 5 من جنوده
غيتي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أنه اعتقل فلسطينيا بشبهة تنفيذ عملية دهس أصيب فيها 5 من جنوده، ليلة الأحد، قرب قرية حزما شمال القدس المحتلة.
التفاصيل:
  • ذكر جيش الاحتلال في بيان نشره على صفحته على الإنترنت أن العملية وقعت بعد ملاحظة السائق الجنود على الرصيف خلال مهمة ميدانية فقام بدهسهم.
  • أضاف أنه "بعد عمليات استخبارية وميدانية مشتركة بين قوات الجيش وجهاز المخابرات العامة "الشاباك" تم الليلة الماضية اعتقال المشتبه به بدهس الجنود أمس قرب قرية حزما".
  • ذكر بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بين المصابين الخمسة 3 جنود حالتهم متوسطة، و2 بحالة طفيفة.
  • أضاف البيان أنه تم اعتقال المشتبه به الفلسطيني ووالده على أحد الحواجز العسكرية دون الإشارة إلى هويتيهما، ونقلا إلى التحقيق.
ما الذي حدث؟
  • وقعت الحادثة قرب حاجز على مدخل مدينة القدس بعد نزول الجنود من مركبة عسكرية خلال نشاط ميداني، حين دهستهم المركبة الفلسطينية وفر سائقها من المكان.
  • أغلق جيش الاحتلال المنطقة وفرض حصارا على قرية حزما ونشر حواجز لتحديد موقع المنفذ قبل تمكنه من اعتقاله.
  • نشر جيش الاحتلال مقطع فيديو يظهر مركبة فلسطينية متضررة في منطقة لم يحددها قال إنها المركبة التي نفذت عملية الدهس بها.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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حادث دهس
القدس
جنود الاحتلال

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