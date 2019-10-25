الجمعة 25 أكتوبر 2019 19:53
جيش الاحتلال الإسرائيلي يُصيب 77 فلسطينيا شرقي قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 77 فلسطينيا، أصيبوا، مساء الجمعة، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على "مسيرات العودة"، الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.
التفاصيل
- ذكرت الوزارة في تصريح مقتضب، أن 31 من الجرحى، أصيبوا بالرصاص الحي، فيما لم توضح طبيعة بقية الإصابات.
- توافد مئات الفلسطينيين، الجمعة، على نحو خمس نقاط تقع قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.
- أطلقت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات هذه الجمعة اسم " أسرانا - أقصانا - قادمون".
ومنذ مارس/آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.
ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول