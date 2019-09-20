الجمعة 20 سبتمبر 2019 19:43
جيش الاحتلال الإسرائيلي يُصيب عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 65 فلسطينيا، أصيبوا، مساء الجمعة، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على "مسيرات العودة"، الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.
جمعة مخيمات لبنان
- ذكرت الوزارة في تصريح مقتضب، أن من بين الجرحى، 26 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي. ولم تقدم توضيحا حول طبيعة بقية الإصابات.
- توافد مئات الفلسطينيين، الجمعة، نحو خمس نقاط تقع قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.
- أطلقت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية) على مسيرات هذه الجمعة اسم "مخيمات لبنان".
ومنذ مارس/آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.
ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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