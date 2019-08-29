إسرائيل ولبنان
الخميس 29 أغسطس 2019 22:52

جيش الاحتلال الإسرائيلي يلغي الإجازات على الحدود مع لبنان

دبابة إسرائيلية على الحدود مع لبنان
غيتي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إلغاء جميع تصاريح الخروج للجنود في 5 ألوية قتالية تخدم في القيادة الشمالية، التي تشمل الحدود اللبنانية والسورية.
التفاصيل:
  • صحيفة (يديعوت أحرونوت) قالت إن الجيش أعلن حالة منع تجوال (تقييد) على حركة الجنود والمركبات العسكرية حتى إشعار آخر.
  • القرار يشمل منع الجنود والمركبات العسكرية من الخروج من المعسكرات القريبة من الحدود.
  • في وقت سابق الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات بالعربية موجهة للبنان "دير بالك".
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي اتهم، الخميس، إيران برعاية ما وصفه بأنه "مشروع كبير لتوفير سبل إنتاج الصواريخ الدقيقة التوجيه لحزب الله".
  • متحدث باسم الجيش قال "إن إيران زادت في الشهور القليلة الماضية وتيرة العمل في هذا المشروع".
  • جيش الاحتلال نشر اسما وصورة لمن وصفه "بالعقل المدبر" لهذا المشروع وهو محمد حسين زاده حجازي قائد قوة لبنان في فيلق القدس الإيراني المكلف بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري.
  • المتحدث قال إن مساعدي حجازي هم: الإيراني مجيد نواب ومواطنه علي أسرار نوروزي إضافة الى قيادي رفيع في حزب الله اللبناني يدعى فؤاد شكر.
  • الأربعاء، قال الجيش اللبناني إنه أطلق النار على طائرات إسرائيلية مسيرة اخترقت الحدود الجنوبية له.
  • الجيش الإسرائيلي قال إن الطائرات كانت في مهمة استطلاعية وعادت بعد تنفيذ مهمتها وبدون أن تصاب بأضرار.
إسرائيل تهاجم بيروت:
  • التصعيد يأتي أيضا بعد أيام من هجوم بطائرتين مسيرتين على موقع تابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.
  • الحزب اتهم إسرائيل بمهاجمة المكتب الإعلامي التابع له بطائرتين مسيرتين مفخختين، انفجرت واحدة في المقر، وتمكن الحزب من الاستيلاء على الثانية التي قال لاحقا إنها كانت مفخخة أيضا.
  • الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تعهد بالانتقام من الهجوم الإسرائيلي، وقال إن الحزب لن يسمح لإسرائيل بتكرار مثل هذا الهجوم مهما كلف الثمن.
  • مصادر صحفية إسرائيلية قالت إن الهجوم استهدف أجهزة إيرانية قدمت لحزب الله لاستخدامها في تطوير قدرات الصواريخ التي يمتلكها الحزب على إصابة الأهداف بدقة عالية.
  • هجوم الضاحية الجنوبية جاء بعد يوم من قصف إسرائيل موقعا في بلدة عقربا السورية، قالت إنه كان مقرا للتخطيط لهجوم إيراني عليها بطائرات مسيرة مفخخة.
المصدر
وكالات
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