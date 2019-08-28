الأربعاء 28 أغسطس 2019 23:43
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدشن حسابات تواصل اجتماعي بالفارسية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر تويتر فتح حسابات له على مواقع التواصل الاجتماعي ناطقة باللغة الفارسية، لمد جسور التواصل مع الشعب الإيراني على حد زعمه.
وجاء الإعلان بعد سلسلة حوادث فاقمت التوترات بين إيران وإسرائيل التي تعهّدت منع طهران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
التفاصيل
- أعلن جيش الاحتلال أن الحسابات الجديدة على منصات "تويتر" و"إنستغرام" و"تلغرام" ستسمح للإيرانيين بـ"أن يروا بأم العين أنهم ليسوا العدو، بل ان العدو هو النظام القمعي الإيراني".
- جيش الاحتلال قال إن "شعب إيران يستحق أن يسمع الحقيقة، وهذا هو تحديدا ما سنقوم بمشاركته".
- نشرت الحسابات الجديدة التي جمعت بعد أيام من إطلاقها آلاف المتابعين، ما يصفها الجيش بأنها "هيكلية خلية فيلق القدس لتنفيذ الاعتداء بطائرات مسيّرة مسلّحة من سوريا".
وللجيش الإسرائيلي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ناطقة بست لغات.
خلفيات
- أعلنت إسرائيل نهاية الأسبوع الفائت أنها شنّت غارة في سوريا لإحباط ما وصفته بانه مخطط لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لمهاجمة أراضيها بواسطة طائرات مسيّرة.
- بعد ذلك اتّهم حزب الله اللبناني إسرائيل بالوقوف خلف هجوم بطائرتين مسيّرتين استهدفتا معقله في الضاحية الجنوية لبيروت، متوعّدا بالرد.
- شنت إسرائيل منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011 مئات الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، إضافة الى مواقع لجيش النظام السوري.
المصدر
الفرنسية
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