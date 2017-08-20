مصر
الأحد 20 أغسطس 2017 23:34

جيش الاحتلال: إطلاق نار من سيناء على قوة أمنية إسرائيلية

ينشط "تنظيم الدولة الإسلامية" في مصر عبر ذراعه "ولاية سيناء"
ينشط "تنظيم الدولة الإسلامية" في مصر عبر ذراعه "ولاية سيناء"

أرشيف
تعرضت قوة عسكرية إسرائيلية على الحدود بين مصر وإسرائيل (الأحد) لإطلاق نار من الجانب المصري، دون وقوع إصابات.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلا عن بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مسلحين من سيناء المصرية أطلقوا النار من أسلحة خفيفة تجاه قوة عسكرية تتواجد على الحدود بين مصر وإسرائيل.

وأكد بيان الجيش أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الجانب المصري على ما ورد في بيان جيش الإحتلال الإسرائيلي، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها جيش الإحتلال الإسرائيلي لإطلاق نار من سيناء المصرية؛ إذ سبق أن أعلن تنظيم "ولاية سيناء" المبايع لـ "تنظيم الدولة الإسلامية"، عدة مرات، استهداف الجانب الإسرائيلي سواء بإطلاق النار أو قذائف صاروخية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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مصر
الحدود المصرية الإسرائيلية
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