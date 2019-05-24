جيرمي كوربين زعيم المعارضة البريطانية يدعو لانتخابات مبكرة

زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين رويترز

دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين، الجمعة، إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد.



تصريحات "كوربن" جاءت عقب إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي عزمها الاستقالة من زعامة حزب المحافظين الحاكم، في 7 من يونيو/ حزيران المقبل، ومن ثم رئاسة الحكومة. أبرز تصريحات كوربين على حسابه بتويتر: أيا كان من سيكون زعيم حزب المحافظين الجديد، فعليه أن يدع الناس يقررون مستقبل بلادنا عبر انتخابات عامة.

حزب المحافظين فشل في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، كما أخفق في تحسين حياة الناس، أو تلبية احتياجاتهم الأكثر إلحاحا.

المحافظون فشلوا أيضا في "تقديم أي حلول للتحديات الأساسية التي تواجه بريطانيا"

اعتبر "كوربن" أن ماي "كانت محقة في قرار الاستقالة". استقالة تريزا ماي: من المقرر أن تجري الانتخابات العامة ببريطانيا في مايو/ آيار 2022.

في وقت سابق الجمعة، أعلنت ماي في خطاب متلفز أنها ستستقيل من زعامة حزب المحافظين في 7 يونيو/حزيران المقبل.

ماي قالت إنها أبلغت الملكة إليزابيث أنها ستواصل مهامها كرئيسة وزراء حتى اختيار خلف لها.

"ماي" برّرت استقالتها بـ"الفشل" في تحقيق آمال وتطلعات الشعب البريطاني.

جاءت خطوة "ماي" استجابة لضغوط حزبها الذي طالبها بالاستقالة، بعد فشلها في تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي "بريكست"، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". رئيسة الوزراء تيريزا ماي غالبتها الدموع وهي تعلن استقالتها ـ رويترز خلفيات: فشلت ماي في إقناع النواب بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوربي بشأن بريكست.

رفض النواب ثلاث مرات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، ما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوربي من 29 من مارس/آذار إلى 12 أبريل/ نيسان ومن ثم إلى 31 من أكتوبر/ تشرين الأول.

يتوقع أن يختار أعضاء الحزب المحافظ زعيمهم المقبل، وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "يوغوف" لصالح صحيفة "ذي تايمز" أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون هو الأوفر حظا لتولي هذا المنصب.

كان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في 29 من مارس/ آذار الماضي، لكن تم تمديد التاريخ إلى 31 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بسبب الأزمة السياسية في البلد حول اتفاق الخروج.