أمريكا ومصر
الاثنين 13 يوليو 2020 10:50

جو بايدن للسيسي: لا شيكات على بياض مجددا لدكتاتور ترمب المفضل

جو بايدن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية
رويترز
وصف جو بايدن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "دكتاتور ترمب المفضل" قائلا إنه لن يُسمح بإعطائه مزيدا من الشيكات على بياض.

كما استنكر بايدن اعتقال ونفي وتعذيب نشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان وترهيب عائلاتهم، مرحبا بعودة الناشط الأمريكي من أصول مصرية محمد عماشة إلى بيته مؤخرا.

جاء ذلك في تغريدة للمرشح الرئاسي عبر تويتر قال فيها "محمد عماشة رجع إلى بيته أخيرا بعد 486 يوما قضاها في سجن مصري بسبب حمله لافتة احتجاج. إن اعتقال وتعذيب ونفي ناشطين مثل سارة حجازي ومحمد سلطان وتهديد عائلاتهم هو أمر غير مقبول. لا مزيد من إعطاء شيكات على بياض لـ دكتاتور ترمب المفضل".

كانت السلطات المصرية أفرجت الأسبوع الماضي عن طالب الطب الأمريكي من أصول مصرية محمد عماشة، 24 عاما، بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن، وذلك بعد تخليه عن الجنسية المصرية، فضلا عن ضغوط أمريكية.

وكان هذا الأمر قد تكرر في السابق مع عدد من الناشطين المصريين من أصول أمريكية كانوا محتجزين في سجون مصرية على خلفية تهم سياسية مثل محمد سلطان وآية حجازي وريم دسوقي.

وكان الناشط محمد سلطان قد أعلن عن احتجاز خمسة من أبناء عمومته في مصر للضغط عليه من أجل التخلي عن قضية رفعها ضد رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي وآخرين ممن اتهمهم بتعذيبه خلال فترة اعتقاله التعسفي.

ووفقاً لمنظمات حقوقية مصرية ودولية عدة، يحتجز النظام المصري عشرات الآلاف من الأشخاص، أغلبهم من النشطاء والسياسيين منذ الانقلاب العسكري عام 2013، في ظروف قاسية، حيث يُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الوصول إلى العلاج والرعاية الطبية الكافية. 

ويتزايد قلق المدافعين عن حقوق الإنسان وأقارب المعتقلين وسط أنباء عن انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون المصرية.

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المصدر
الجزيرة مباشر
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