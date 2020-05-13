الداخل الفلسطيني المحتل
الأربعاء 13 مايو 2020 22:49

جنود إسرائيليون يسحلون فتاة فلسطينية ويعتقلونها (فيديو)

اعتدى جنود إسرائيليون، مساء الأربعاء، على فتاة فلسطينية وشقيقها في بلدة العيسوية التابعة لمدينة القدس، ثم اعتقلوها.

ووثق مقطع فيديو لحظات سحل جنود إسرائيليين للفتاة الفلسطينية وأخيها، وتزامن ذلك مع موعد الإفطار.

وتعتبر قرية العيسوية إحدى قرى وبلدات القدس التي تتعرض باستمرار لاقتحامات يومية، كما تتعرض منذ فترة طويلة لحملات استفزاز واعتداءات مستمرة من جنود الاحتلال.

وشهد العام الماضي مداهمة الجنود الإسرائيليين للقرية وإطلاق قنابل الغاز، واعتقال 12 شخصًا بينهم قصر، فضلًا عن الناشط الفلسطيني محمد أبو الحمص.

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المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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