مصر وجنوب السودان
الأربعاء 3 يونيو 2020 10:24

جنوب السودان يمنح مصر قاعدة عسكرية.. ما علاقة سد النهضة؟

سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان
رويترز
وافقت حكومة جنوب السودان على طلب مصر بناء قاعدة عسكرية في منطقة باجاك، معقل المعارضة السابق الذي يقع في مقاطعة مايوت بولاية أعالي النيل، حسبما أفادت مصادر عسكرية.

ونقل تلفزيون جوبا عن مسؤول عسكري رفيع المستوى إن القاعدة ستضم حوالي 250 جنديا مصريا استعداد واضح لجميع الاحتمالات المتعلقة ببناء سد ضخم من قبل إثيوبيا التي تعارض مصر شروط تنفيذها. 

وأضاف "وافقت حكومة جمهورية جنوب السودان وقوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان على تخصيص أرض لإخواننا المصريين الذين طلبوا قطعة أرض في شرق (جنوب السودان) لوضع قواتهم".

وقال المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن ذلك "سيساعد في تنمية البلاد". 

من ناحيته، قال مسؤول من وزارة الخارجية في جنوب السودان لصحيفة " جنوب السودان نيوز ناو"(SSNN)  إن الأرض لن تستخدم إلا لأغراض التنمية التي تعهدت مصر بتوفيرها لأصغر دولة في العالم.

وقال المصدر "سيستخدم المصريون الأرض لتوفير التنمية التي تحتاجها بشدة جمهورية جنوب السودان".

وأوضح " الدولة الوحيدة في أفريقيا التي كانت إلى جانبنا طوال العقد الماضي منذ نيلنا استقلالنا هي مصر، وأضاف أنهم يواصلون تزويدنا بالخدمات التي يحتاجها شعبنا".

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام
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مصر
جنوب السودان
قاعدة عسكرية
سد النهضة

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