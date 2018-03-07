جنوب السودان
الأربعاء 7 مارس 2018 11:26

جنوب السودان يطلب الانضمام للجامعة العربية

رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه رياك مشار عام 2010 قبل اندلاع الصراع بينهما
أسوشيتدبرس - أرشيفية
قال مصدر مسؤول بالجامعة العربية إن دولة جنوب السودان تقدمت بطلب إلى الأمانة العامة للجامعة للانضمام إليها.

وأوضح المصدر أن الطلب سيعرض على الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم الأربعاء برئاسة السعودية، التي سيمثلها في الاجتماع وزير الدولة للشؤون الأفريقية السفير أحمد قطان.

تجدر الإشارة إلى أن دولة جنوب السودان انفصلت عن السودان بعد استفتاء أجري عام 2011.

ويعيش جنوب السودان حالة من الاضطرابات الدموية منذ عام 2013 على خلفية نزاع بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 3.5 مليون آخرين.

المصدر
الألمانية
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الجامعة العربية
طلب انضمام
سلفا كير
رياك مشار
صراع

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