الأربعاء 19 سبتمبر 2018 18:12
جنوب أفريقيا تقر الماريجوانا
قررت أعلى محكمة في جنوب أفريقيا السماح بالاستخدام الشخصي للماريجوانا مؤيدة قرارا أصدرته محكمة أدنى درجة وجدت أن تجريمه مخالف للدستور.
واستقبل نشطاء ومعالجون تقليديون الحكم الذي صدر، الثلاثاء، بفرحة كبيرة، فهو يأتي بعد أن نظموا مسيرات على مدار سنوات للمطالبة بتغيير القانون والسماح بتدخين الماريجوانا.
التفاصيل والخلفيات:
- أقر حكم المحكمة أيضا زراعة الماريجوانا للاستخدام الشخصي.
- ينتظر حاليا أن يعدل البرلمان القوانين التي تجرم استهلاك الماريجوانا، بعد صدور الحكم.
- لم يحدد الحكم الكمية التي يمكن أن يستعملها مستهلك لوحده.
- ترفض وزارات عدة في جنوب أفريقيا مثل وزارتي الصحة والعدل السماح بالاستخدام الشخصي للماريجوانا وتحذر من الآثار السلبية لذلك.
- كان نشطاء قد دفعوا بأن تجريم استخدام وحيازة الماريجوانا يمثل انتهاكا لحقوق المساواة والكرامة والحرية الدينية.
- احتشد مواطنون خارج المحكمة رافعين لافتات تدعو لإلغاء تجريم الماريجوانا ورددوا أغنيات عقب صدور الحكم تعبيرا عن فرحتهم.
المصدر
رويترز
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