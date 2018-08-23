الخميس 23 أغسطس 2018 14:13
جنوب أفريقيا: ترمب يؤجج الانقسامات العرقية
قالت متحدثة باسم رئيس جنوب أفريقيا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يؤجج الانقسامات العرقية.
أبرز التطورات:
- استدعت الرئاسة في جنوب أفريقيا (الخميس) القائمة بالأعمال الأمريكية جيسي لابين للاحتجاج على تغريدة للرئيس الأمريكي بشأن سياسة الأراضي في جنوب أفريقيا.
- كتب ترمب على تويتر في وقت متأخر (الأربعاء) أنه طلب من وزير الخارجية مايك بومبيو "أن يدرس عن كثب مصادرة الأراضي والمزارع في جنوب أفريقيا وقتل المزارعين على نطاق واسع".
- قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، لينديوي سيسولو، إنها سوف تطلب توضيحا من الولايات المتحدة بشأن "التعليقات المؤسفة" التي أدلى بها ترمب في تغريدة حول سياسة إصلاح ملكية الأراضي في جنوب إفريقيا.
- أضاف بيان الخارجية :"من المؤسف أن تكون التغريدة مبنية على معلومات خاطئة. لقد أصدرت الوزيرة تعليماتها بالاجتماع مع السفارة الأمريكية في بريتوريا لطلب توضيح حول المسألة اليوم".
- أضاف البيان أن "الوزيرة سيسولو سوف تتواصل أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو بهذا الشأن عبر القنوات الدبلوماسية".
- لا يزال سكان جنوب إفريقيا البيض -الذين يشكلون 10% فقط من السكان- يمتلكون غالبية أراضي الدولة بعد مرور 24 عاما على انتهاء نظام الفصل العنصري.
- خلال فترة الفصل العنصري، لم يكن مسموحا للسود بامتلاك الأراضي، وهو نظام وصفه الرئيس الجنوب إفريقي الحالي سيريل رامافوسا بأنه "الخطيئة الأصلية" لجنوب أفريقيا.
- في محاولة لمعالجة هذا التفاوت، أعلن حزب رامافوسا الحاكم "المؤتمر الوطني الأفريقي" في وقت سابق من هذا الشهر أنه يخطط لتغيير الدستور للسماح بنزع ملكية الأراضي الخاصة دون تعويض.
وفيما يلي ردود الفعل التي أثارتها تغريدة ترمب:
- تصريحات ترمب أججت الجدل المحتدم بالفعل بشأن الأراضي في جنوب أفريقيا التي لا تزال تعاني انقساما عرقيا بعد نحو ربع القرن من وصول نلسون مانديلا إلى السلطة وإنهاء سياسة الفصل العنصري.
- انخفض سعر العملة المحلية (الراند) بأكثر من 1.5 في المئة أمام الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد انتشار تغريدة ترمب على تويتر في جنوب أفريقيا.
- قالت "كوسيلا ديكو" المتحدثة باسم الرئيس سيريل رامابوسا اليوم الخميس إن وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا ستطلب توضيحا لتصريحات ترمب من السفارة الأمريكية في بريتوريا.
- أوضحت كوسيلا ديكو، أن ترمب حصل على معلومات خاطئة بشأن إصلاحات ملكية الأراضي التي تعتزم جنوب أفريقيا تنفيذها.
- جاء في تغريدة على الحساب الرسمي لحكومة جنوب أفريقيا على تويتر ردا على تصريحات ترمب "جنوب أفريقيا ترفض تماما ضيق الأفق الذي لا يهدف سوى إلى إثارة الانقسامات في أمتنا وتذكيرنا بماضينا الاستعماري".
- الرئيس سيريل رامابوسا أعلن في الأول من أغسطس/ آب أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم يعتزم تغيير الدستور بما يسمح بنزع ملكية أراض دون تقديم تعويضات إذ إن البيض ما زالوا يملكون أغلب الأراضي في البلاد.
- الرئيس قال، إن أي إصلاح يتعلق بالأراضي لن يكون له أثر على النمو الاقتصادي أو على الأمن الغذائي، ويقول الحزب إنه لم تجر مصادرة أي أراض منذ الإعلان عن خطط الإصلاح.
- تغريدة ترمب جاءت ردا على تقرير بثته شبكة (فوكس نيوز) أمس الأربعاء عن مسألة الأراضي في جنوب أفريقيا وقتل مزارعين بيض.
- جرائم العنف تمثل مشكلة خطيرة في مختلف أرجاء جنوب أفريقيا وتفيد إحصاءات اتحاد نقابات المزارعين بأن 47 مزارعا قتلوا بين 2018/2017.. لكن قتل المزارعين بلغ أدنى مستوياته في 20 عاما.
المصدر
رويترز
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