كشمير الهندية
الثلاثاء 18 يوليو 2017 14:30

جندي يقتل قائده لتوبيخه على "هاتف محمول"

جندي هندي يقتل قائده لتوبيخه على استخدام الهاتف المحمول أثناء الخدمة
أسوشيتد برس-أرشيفية
أعلنت مصادر عسكرية هندية أن جنديًا قتل قائده بعد توبيخه لاستخدامه هاتفًا محمولًا بينما كان في الخدمة في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من كشمير.

ووبخ الميجور، شيخار ثابا، الجندي لاستخدامه هاتفه خلال ساعات العمل، وتحطمت شاشة الهاتف الذكي عندما حاول مصادرته.

واشتد الشجار بينهما، وقام الجندي على إثره بإطلاق النار على الضابط من بندقيته الآلية، وتوفي "ثابا" بعد فترة وجيزة من إصابته القاتلة بالرصاص.

وحوادث قيام الجنود بقتل زملائهم ليست أمرًا نادرًا في الهند، وخاصة في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من كشمير، حيث تخوض القوات الهندية مواجهات مع حركة انفصالية.

ووفقا لبيان من وزارة الدفاع أودعته البرلمان في آذار/مارس الماضي، فقد وقعت ثلاثة حوادث بنيران صديقة-قتَل فيها الجندي زميله أو قائده في 2016، كما انتحر 101 جندي في العام ذاته.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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