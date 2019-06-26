جنبلاط: هل سيفعل العرب بالبحرين ما رفضه العثمانيون؟

السياسي الدرزي اللبناني البارز وليد جنبلاط غيتي

تساءل الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، الأربعاء، ما إن كان العرب المجتمعون حاليا بالعاصمة البحرينية المنامة، سيفعلون ما رفضه العثمانيون قبل أكثر من قرن.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني على حسابه عبر "تويتر". ماذا قال؟ غرد جنبلاط قائلا: "في عهد السلطان عبد الحميد طلب تيودور هرتزل شراء فلسطين لنقل يهود العالم إليها فرفض السلطان".

جنبلاط أضاف: "اليوم في البحرين سيطلب حفيد تيودور هرتزل الصهر (جاريد) كوشنير من العرب بيع فلسطين لنقل أهلها إلى الأردن، وإلى سيناء، وإلى لبنان، وإلى سوريا، إلى الشتات، فهل سيفعل العرب ما رفضه العثمانيون؟".

هرتزل (1860- 1904) هو مؤسس الحركة الصهيونية الحديثة، وهو من شجع الهجرة اليهودية إلى فلسطين في محاولة لإقامة دولة يهودية. في عهد السلطان عبد الحميد طلب Herzl شراء فلسطين لنقل يهود العلم اليها فرفض السلطان .اليوم في البحرين سيطلب حفيد herzl الصهر Jared kushner من العرب بيع فلسطين لنقل اهلها الى الاردن الى سيناء الى لبنان الى سوريا الى الشتات .فهل سيفعل العرب ما رفضه العثمانيون pic.twitter.com/vAocXNPSzj — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 26, 2019 بمشاركة عربية رسمية محدودة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى، انطلق الثلاثاء، "مؤتمر السلام من أجل الإزدهار" الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بصفقة القرن، في العاصمة البحرينية، المنامة، الذي يرأسه جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصهره.

يشارك في المؤتمر، وزراء مالية من دول خليجية بالإضافة إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.

يركز الجزء الأول من خطة البيت الأبيض للسلام على التشجيع على استثمار 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية وثلاث دول عربية مجاورة إحداها لبنان. لبنان ضد الخطة نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قوله، الأربعاء، إن الحكومة والبرلمان بلبنان يعارضان الخطة الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

الحريري قال "الحكومة مع المجلس النيابي ضد هذه الصفقة ودستورنا يمنع التوطين".

يعترض اللبنانيون من مختلف الأطياف على الأفكار التي طرحت حتى الآن، ويرون أن منح ستة مليارات دولار للبنان إنما هو لإقناعه بقبول التوطين الدائم للفلسطينيين الذين عاشوا فيه لاجئين منذ قيام إسرائيل في عام 1948.

أطلق جاريد كوشنر سيلًا من "الوعود المعسولة" للفلسطينيين"

كان نبيه بري رئيس مجلس النواب، قد انتقد الخطة الأمريكية بشدة، الأحد، وقال "يخطئ الظن من يعتقد أن التلويح بمليارات الدولارات يمكن له أن يغري لبنان الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة على الخضوع أو المقايضة على ثوابت غير قابلة للتصرف".

جماعة حزب الله اللبنانية أعلنت أن الخطة "جريمة تاريخية" يجب إيقافها.

تم توجيه الدعوة للبنان للمشاركة في مؤتمر البحرين، لكنه امتنع عن الحضور. خليفات: أصدر السلطان عبد الحميد الثاني في 28 يونيو/ حزيران 1890 مرسوما سلطانيا بعدم قبول اليهود في الممالك الشاهانية (الأراضي العثمانية)، وإعادتهم إلى الأماكن التي جاؤوا منها.

بحسب المرسوم، منع السلطان بيع الأراضي العثمانية، خاصة الفلسطينية لليهود، وجهز وحدة شرطة خاصة لتطبيق هذه الأوامر، كما خصص أوقاتا محددة وقصيرة لليهود الراغبين في زيارة فلسطين.

آنذاك اعتبر هرتزل عبد الحميد الثاني عائقا كبيرا أمام أهدافه في فلسطين، فقرر التحرك دبلوماسيا لإقناع السلطان بكل الوسائل بمنح اليهود وطنا في فلسطين، وهو ما استهجنه ورفضه السلطان.