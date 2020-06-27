لبنان
السبت 27 يونيو 2020 14:44

جنبلاط: حياة الرفاهية انتهت في لبنان وسنعود إلى حياة الأجداد (فيديو)

وليد جنبلاط: سنعود لحياة الأجداد
مواقع التواصل
أبدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط تشاؤما حيال الوضع في بلاده، وتوقع أن تشهد العملة مزيدا من التدهور، وقال إن "حياة الرفاهية انتهت وسنعود إلى أيام الأجداد".

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وليد جنبلاط يوم الجمعة، خلال حديثه مع قيادات درزية عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان، يقول فيه إن حياة الرفاهية انتهت.
وتوقع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي زيادة المصاعب الاقتصادية، وأن تشهد الليرة اللبنانية المزيد من الانهيار، وتفاقم انقطاع الكهرباء ونقص المحروقات.
وشدد جنبلاط على أن التدهور المالي والاقتصادي الذي يتعرض له لبنان يستدعي مزيدا من التعاضد والتضامن المجتمعي.
وأشار جنبلاط، إلى أن لبنان قادم على ما هو أسوأ، داعيا إلى وحدة الصف، وقال "الحياة ستكون مختلفة.. الليرة لن يهديها شيء" في إشارة إلى الهبوط المستمر لسعر الليرة اللبنانية.
وتعهد جنبلاط بالعمل على تأمين الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي من القمح والمازوت لأبناء منطقته، وقال "الكهرباء سوف تنقطع والمازوت سوف ينقطع، وهناك القمح والبرغل والدجاج عم يغلا (يزيد) كثير".

الوضع الاقتصادي في لبنان

وهوت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار أمس الجمعة في السوق الموازية حيث فقدت حاليا نحو 80 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية في لبنان إن انهيار العملة سيؤثر سلبا على الواردات. 
وتعتبر أزمة العملة جزءا من انهيار اقتصادي أوسع نطاقا يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان المعتمد على الواردات منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1970 و1990.
وتواصل الليرة انخفاضها على الرغم من تعهد الرئيس ميشال عون في 16 يونيو/ حزيران بأن يمد البنك المركزي سوق العملة بالدولارات لدعمها.
وتعثر لبنان في سداد ديون بالعملة الأجنبية في مارس/آذار، وعزا ذلك إلى انخفاض الاحتياطيات إلى مستوى حرج.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
وليد جنبلاط
لبنان
الليرة اللبنانية
انقطاع الكهرباء
تدهور الوضع الاقتصادي
الحزب الاشتراكي

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