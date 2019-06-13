جمهوريون بالكونغرس يعارضون مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات

عرقل أعضاء بالكونغرس مبيعات معدات عسكرية للسعودية والإمارات لشهور أرشيف

عارض أعضاء جمهوريون بالكونغرس، خطط الرئيس دونالد ترمب بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للسعودية والإمارات، وقالوا إنه من المؤسف أن تستخدم الإدارة إعلان الطوارئ لتجنب مراجعة الكونغرس

سقوط قتلى مدنيين: تقدم نواب أمريكيون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بمشروع قرار يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من بيع أسلحة الى السعودية، بعد أن أعلنت إدارته أنها تتجاوز الكونغرس لنقل أسلحة أمريكية إلى المملكة وحلفاء آخرين.

عرقل أعضاء بالكونغرس مبيعات معدات عسكرية للسعودية والإمارات لشهور، بسبب غضبهم من سقوط قتلى مدنيين في الحملة الجوية للبلدين في اليمن وانتهاكات لحقوق الإنسان منها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في تركيا العام الماضي.

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن إدارة ترمب تضغط على الرياض لإظهار "تقدم ملموس" نحو محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي.

نائب جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل مكول، قال خلال جلسة استماع الأربعاء إنه يدعم "جهود المملكة العربية السعودية للدفاع عن أنفسهم ضد إيران ولكن "استخدام سلطة الطوارئ في الآونة الأخيرة في رأيي مؤسف".

طالبت آن فاجنر وهي عضو جمهوري آخر بمجلس النواب بفهم أفضل لتحرك الإدارة الأمريكية لتفادي إشراف الكونغرس بالنظر إلى الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان.

أبلغت إدارة ترمب لجانا بالكونغرس في 24 مايو/أيار بأنها ستمضي قدما في 22 صفقة عسكرية بقيمة 8.1 مليار دولار مع السعودية والإمارات والأردن، متذرعة بحالة طوارئ متعلقة بإيران، لتتحايل على إجراء متبع منذ زمن يُمكن المشرعين من مراجعة مبيعات الأسلحة الكبرى.

زاد التوتر بين واشنطن وطهران في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد عام من تخلي ترمب عن اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية لكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

أعلنت الإدارة الأمريكية إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في خطوة وصفتها بأنها جهود لتعزيز الدفاعات ضد ما تراه تهديد هجوم محتمل من جانب إيران، وحذرت إيران من أي اعتداء عسكري. إعلان الطوارئ "زائف" وصف أعضاء ديمقراطيون بلجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، إعلان الطوارئ بأنه زائف.

وقال كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية خلال جلسة الأربعاء، مدافعا عن موقف الإدارة الأمريكية "هذه حالة طارئة، هذا حدث يقع مرة واحدة".

غير أن كوبر قال لاحقا "يعتمد حدث يقع مرة واحدة على الظروف" وإن هذه هي المرة الخامسة في التاريخ التي يتم فيها استخدام حالة طوارئ للمضي قدما في بيع أسلحة.

كوبر، قال إن بعض الأسلحة أرسلت بالفعل إلى المشتري منذ إعلان الطوارئ وقبل جلسة الأربعاء، لكنه قال "ما من شيء جديد في المبيعات الاثنين والعشرين هذه" موضحا أنه قد جرى إبلاغ الكونغرس بهذه المبيعات ولكنها لم تمر عبر القنوات القائمة للإبلاغ عن مبيعات الأسلحة.

صاغ أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي 22 "قرارا بالرفض" وتهدف القرارات "لحماية وتأكيد دور الكونغرس في الموافقة على مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية" والأسبوع الماضي انضم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، ومن بينهم ليندسي غراهام المؤيد لترمب إلى الديمقراطيين لمنع جميع صفقات المبيعات.

لم يتم تحديد موعد للتصويت سواء في مجلسي النواب أم الشيوخ حتى الآن، وفي حال اعتماد أي قرار من المحتمل أن يستخدم ترمب حق النقض ضده، ويتطلب تجاوز حق النقص أغلبية الثلثين في الكونغرس.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال يوم الأربعاء إن "إيران لن تبدأ حربا أبدا لكنها سترد ردا مدمرا على أي عدوان".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مذكرة تبرر إعلان الطوارئ "تمثل الأنشطة الإيرانية الخبيثة تهديدا أساسيا لاستقرار الشرق الأوسط والأمن الأمريكي داخليا وخارجيا". سقوط قتلى مدنيين في اليمن من الأسباب التي تدفع أعضاء الكونغرس لعرقلة مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات