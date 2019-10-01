الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 18:21
جمهورية الصين الشعبية: من ماو تسي تونغ إلى الآن
تحتفل بكين في الأول من أكتوبر/تشرين الأول بمرور 70 عاما على إنشاء جمهورية الصين الشعبية بعرض عسكري لأحدث ترسانتها من الأسلحة.
وقد ظلت تدريبات (بروفات) العرض العسكري تُجرى طيلة الأسابيع الماضية، غير أن سكان العاصمة بكين سيشاهدون العرض العسكري على شاشات التلفزيون لأن حضوره يقتصر على المدعوين فقط.
وتختلف صين اليوم عن صين ما بعد الحرب الأهلية التي انتصرت فيها القوات الشيوعية تحت قيادة ماو تسي تونغ على القوميين بزعامة شيانغ كاي شيك، الذي تقهقر إلى تايوان في عام 1949.
في ذلك الوقت كان متوسط العُمر المتوقع 35 عاما فقط، ومتوسط دخل الفرد لسكان البلاد البالغ نصف مليار نسمة حينها يعادل 54 دولارا أمريكيا.
اليوم يزيد تعداد سكان الصين على مليار نسمة، ويُعد اقتصادها ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بينما يبلغ متوسط دخل الفرد فيها عشرة آلاف دولار أمريكي. وارتفع متوسط عمر الفرد إلى أكثر من 77 عاما.
وفيما يلي أبرز الأحداث التي شهدتها الصين في السنوات السبعين الماضية:
الأول من أكتوبر 1949
- أعلن ماو تسي تونغ بعد خروجه ظافرا من الحرب الأهلية التي امتدت لعشرين سنة، عن قيام جمهورية الصين الشعبية قائلا إن "الشعب الصيني قد نهض".
1950
- ماو يشرع في تنفيذ برنامج ضخم للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لكن ما إن بدأ الاقتصاد يظهر مؤشرات على الانتعاش حتى تدخلت الصين في الحرب الكورية إلى جانب كوريا الشمالية.
- القوات الصينية تغزو إقليم التبت وتضمه إلى الصين الشعبية. وزعيم التبتيين الروحي الدالاي لاما يهرب إلى الهند بعد فشل الانتفاضة الشعبية التي تطالب باستقلال الإقليم في 1959، ويشكل حكومة في المنفى.
1958
- ماو يدشن سياسة "القفزة الكبرى إلى الأمام"، وهي خطة اقتصادية لخمس سنوات تهدف إلى زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي للحاق بركب الدول الأكثر تقدما. غير أن الخطة تسببت في حدوث مجاعة مهلكة إثر الفوضى التي أصابت الأسواق وتدني معدلات الإنتاج.
1960- 1961
- أودت المجاعة التي استمرت عامين والناجمة عن سياسة "القفزة الكبرى إلى الأمام" بحياة ما لا يقل عن 45 مليون شخص.
1964
- صدور "الكتاب الأحمر الصغير" تحت عنوان "مقتطفات من أقوال الرئيس ماو تسي تونغ"، ووزارة الثقافة تحرص على حصول كل مواطن صيني على نسخة منه.
- الصين تفجر أول قنبلة نووية.
1966
- ماو وزوجته جيانغ تشنغ يدشنان الثورة الثقافية في مسعى لاستعادة وهج الحماسة الثورية وتطهير الحزب الشيوعي من العناصر "البرجوازية".
- وحدات الحرس الأحمر الموالية لماو، التي يسيطر عليها المراهقون والطلاب، يتعهدون بـ"القضاء على القدماء الأربعة"، وهي الأفكار والثقافة والعادات والتقاليد القديمة.
- خلال السنوات العشر التالية، شهدت الصين اضطرابات اجتماعية وسياسية هائلة تم خلالها تصفية عشرات الآلاف ممن يُشتبه بانتهاجهم "مسارا رأسماليا"، وأُجبر الملايين على القيام بأعمال يدوية.
1971
- جمهورية الصين الشعبية تحل محل تايوان –واسمها الرسمي جمهورية الصين- كعضو في الأمم المتحدة.
- وفد تايوان يغادر قاعة الأمم المتحدة لتفادي مهانة أخرى قبل التصويت على قرار طردهم، وأجيز القرار بأغلبية 76 صوتا مقابل 35 وامتناع 17 .
1972
- الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يقوم بزيارة تاريخية إلى الصين ويعرب عن استعداده لإقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.
1976
- وفاة رئيس الوزراء شوان لاي في يناير/كانون الثاني، ووفاة ماو تسي تونغ في 9 سبتمبر/أيلول واحتدام صراع على السلطة داخل الحزب الشيوعي.
- اعتقال أرملة ماو وثلاثة من رفاقها –الذين أُطلق عليهم "عصابة الأربعة"- واتهامهم بارتكاب جرائم ضد الدولة.
- زلزال يدمر مدينة تانغشان ويودي بحياة زهاء 300 ألف شخص.
1977
- دينغ شياو بينغ يبرز كشخصية مهيمنة في قيادة الحزب، ويبدأ في إجراء إصلاحات اقتصادية بعيدة المدى الأثر.
1979
- بكين وواشنطن تقيمان علاقات دبلوماسية كاملة.
1980
- الحكومة تسن سياسة الطفل الواحد في محاولة لتحديد النسل ورفع مستوى معيشة السكان.
1986
- الصين تبدأ تطبيق سياسة "الباب المفتوح" أمام الاستثمارات الأجنبية وتشجيع تطوير اقتصاد السوق والقطاع الخاص.
1989
- في خضم الصراع الأيديولوجي المحتدم داخل الحزب الشيوعي، آلاف المتظاهرين –أغلبهم من الطلاب والعمال- يتدفقون على ميدان تيانانمين في مايو/أيار ويحتلونه مطالبين بإصلاحات ديمقراطية.
- في الثالث من يونيو/حزيران، الحكومة تأمر الجيش بإخلاء الميدان من المحتجين مما أدى لمقتل مئتي شخص حسب الأرقام الرسمية وقرابة ثلاثة آلاف وفقا للتقديرات غير الرسمية.
- الغضب الدولي يسفر عن فرض عقوبات على الصين.
1992
- جيانغ زيمين يصبح رئيسا للبلاد، والمتشدد لي بينغ –الذي لعب دورا رئيسيا في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في ميدان تيانانمين- يعود رئيسا للوزراء لخمس سنوات أخرى.
- بدء العمل في سد الممرات الثلاثة، وهو المشروع الذي وصع تصوره أول مرة الرئيس ماو كوسيلة لكبح جماح فيضات نهر يانغتسي وتوليد الكهرباء.
1997
- وفاة دينغ شياو بينغ عن عمر 92 عاما.
- هونغ كونغ تعود إلى الحكم الصيني بعد أكثر من قرن كمستعمرة بريطانية.
- الصين تعد بكفالة الحريات لشعب هونغ كونغ لمدة خمسين عاما على الأقل، فيما وقت يفتقر سكان بر الصين الرئيسي إليها .
1999
- حظر جماعة فالون غونغ الروحية بزعم تهديدها للاستقرار.
- مستوطنة ماكاو البرتغالية تعود للحكم الصيني، لتضع نهاية لخمسة قرون من الاستعمار في الصين.
2001
- الصين تنضم إلى منظمة التجارة العالمية بعد 15 عاما من الجدل حول مدى أحقيتها في التعامل التجاري الكامل مع الدول الرأسمالية.
2002
- هو جينتاو يصبح رئيسا للحزب الشيوعي خلفا لجيانغ زيمين وذلك في مستهل عملية لنقل السلطة تستغرق عامين.
2003
- تفشي وباء الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) غير المعروف من قبل يسفر عن وفاة 774 شخصا، معظمهم في هونغ كونغ والصين.
- الصين تصبح ثالث دولة في العالم –بعد روسيا والولايات المتحدة- ترسل إنسانا إلى الفضاء.
2006
- اكتمال العمل في سد الممرات الثلاثة الأكبر من نوعه بالعالم. بأكثر من 1.3 مليون شخص أُجبروا على ترك منازلهم من أجل بناء السد الذي استغرق 17 عاما، بينما جرى إعادة توطين مدن بأكملها.
2008
- اندلاع مظاهرات مناوئة للصين في إقليم التبت، وانتشار عدواها إلى المجتمعات التبتية في المقاطعات المجاورة. الاحتجاجات هي الأخطر من نوعها ضد الحكم الصيني خلال 20 عاما.
- في مايو/ايار، ضرب زلزال بقوة 7.9 درجات بمقياس ريختر مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد أسفر عن قرابة 90 ألف قتيل أو مفقود.
- في يوليو/تموز، الصين تستضيف لأول مرة دورة الألعاب الأولمبية. وصمم الفنان آي وي وي ومكتب هيرزوغ دي ميرون المعماري السويسري استاد عش الطائر في بكين خصيصا لهذه الدورة.
2010
- الصين تتجاوز رسميا اليابان كثاني أكبر اقتصاد في العالم.
- فوز الكاتب والمدافع عن الديمقراطية، ليو شياوبو، بجائزة نوبل للسلام مما أثار احتجاجات غاضبة في بكين. توفي الكاتب بسرطان الكبد في يوليو/تموز 2017.
- وُضعت زوجته ليو شيا قيد الإقامة الجبرية قبل السماح لها في نهاية المطاف بالمغادرة إلى ألمانيا في يوليو 2018.
2011
- اعتقال الفنان والناشط الشهير آي وي وي واتهامه بمخالفات ضريبية، قبل مغادرته لاحقا إلى أوربا.
2013
- تشي جين بينغ يتولى رئاسة الصين.
2014
- المحتجون يحتلون وسط هونغ كونغ لمدة 79 يوما ويطالبون الصين بالوفاء بالتزاماتها تجاه إرساء الديمقراطية في مدينتهم التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
2016
- سياسة الطفلين تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني.
2018
- تعديل دستوري يلغي القيود المفروضة على الرئاسة المحددة بولايتين اثنتين، مما يسمح للرئيس تشي جين بينغ البقاء في السلطة إلى ما بعد 2023. كما أُدرج اسمه وفكره في ديباجة دستور الحزب مما يجعله على قدم المساواة مع مؤسس الحزب ماو.
2019
- نزول ملايين الأشخاص في هونغ كونغ إلى الشوارع في تظاهرات سلمية بدأت في يويو/حزيران احتجاجا على مشروع قانون يسمح للحكومة المحلية بتسليم مطلوبين للمحاكمة في الصين.
- حكومة هونغ كونغ توافق أخيرا على سحب مشروع القانون، إلا أن المحتجين رفعوا شعارات أكبر تطالب بمزيد من الإصلاحات الديمقراطية في المدينة.
المصدر
الجزيرة مباشر