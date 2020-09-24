"جمعة الغضب 25 سبتمبر" يواصل تصدر الأعلى تداولا في مصر
ومنذ أسابيع تشهد منصات التواصل الاجتماعي في مصر تصدر وسوم عدة مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأخرى مؤيدة له، وذلك منذ إعلانه عن استعداده للتخلي عن السلطة إذا طلب الشعب منه ذلك.
ومنذ الأحد 20 سبتمبر/أيلول تتظاهر أعداد من المصريين ليلا في عدد من المحافظات والقرى المصرية، وذلك رغم إجراءات القمع واعتقال المئات بحسب محامين وحقوقيين.
#جمعه_الغضب_25_سبتمبر pic.twitter.com/epv1Tze93S— طارق السعدي (@HKJyiabcbuC8OpR) September 24, 2020
ويرفع المتظاهرون شعارات تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي تشبه تلك التي رفعت في ثورة يناير عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك ونظامه.
وبحسب مراقبين فإن رقعة هذه الاحتجاجات آخذة في الاتساع جغرافيا، إذ شملت المسيرات حتى الآن عدة مناطق بمحافظات القاهرة، والجيزة، والسويس، والمحلة، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان.
#جمعة_الغضب_25_سبتمبر https://t.co/qsIOdOtUdB— shady abd elftah (@shady_a_elftah) September 24, 2020
وشهدت بعض المناطق وقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعدما هاجمتهم القوات وأطلقت قنابل الغاز عليهم لتفرقتهم.
وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.
ويتوقع مراقبون أنه في حالة استمرار هذه الموجة الجديدة من التظاهرات فسوف يكون لها وقعها على المستقبل السياسي المصري، خاصة وأن المتظاهرين لا يتبعون تيارا أيديولوجيا معينا، وأن سبب غضبهم الأساسي هو تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.
يعنى إيه وطن ؟— الثورة قادمة (@freeegypt777) September 24, 2020
وطن يعني حضن
والا إيه يا يونس !!#صباحك_احلي_مع_يونس#جمعة_الغضب_25_سبتمبر pic.twitter.com/5WtCt5sRNe
#جمعة_الغضب_25_سبتمبر https://t.co/L5sx3Nwi4L— Knownperson (@Knownperson12) September 24, 2020
#جمعه_الغضب_25_سبتمبر pic.twitter.com/ICQFJZpRq6— M.khedr (@Mkhedr82) September 24, 2020
#جمعة_الغضب_25_سبتمبر pic.twitter.com/plk12VsCEm— sama1504 (@sama1504) September 24, 2020
#جمعة_الغضب_25_سبتمبر #السيسي_عدو_الله #الثورة_بدأت_ومستمره #نازلين_بعد_صلاة_الجمعه #يسقط_كل_كلاب_العسكر #يسقط_البلح pic.twitter.com/Ct6BWaYEc3— Mohamed Nasr (@Mohamed51695424) September 24, 2020
الاطفال الذين لا يهابون الموت هم وقود التحرير— محمد المصرى (@MOHAMED1t4) September 24, 2020
الاول الشهيد فارس فى فلسطين من قطاع غزة
والاخر طفل مصري من الكدايه لا اعرف اسمه#جمعة_الغضب_25_سبتمبر pic.twitter.com/0QJvpa5tUF
#الجوكر_المصري #جمعة_الغضب_25_سبتمبر #السيسي_عدو_الله pic.twitter.com/jil9HrkMUE— TheCuteCat (@AlKawtherRiver) September 24, 2020
#جمعة_الغضب_25_سبتمبر pic.twitter.com/cTdfEHzaRf— المقاول (@basem1131980) September 24, 2020