مصر
الخميس 24 سبتمبر 2020 12:44

"جمعة الغضب 25 سبتمبر" يواصل تصدر الأعلى تداولا في مصر

دعوات للنظاهر غدا الجمعة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
دعوات للنظاهر غدا الجمعة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
مواقع التواصل
في ظل دعوات باستئناف التظاهر في مصر، يواصل وسم (#جمعة_الغضب_25_سبتمبر) تصدره قائمة الوسوم الأعلى تداولا على مواقع التواصل لليوم الثاني على التوالي.

ومنذ أسابيع تشهد منصات التواصل الاجتماعي في مصر تصدر وسوم عدة مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأخرى مؤيدة له، وذلك منذ إعلانه عن استعداده للتخلي عن السلطة إذا طلب الشعب منه ذلك.

ومنذ الأحد 20 سبتمبر/أيلول تتظاهر أعداد من المصريين ليلا في عدد من المحافظات والقرى المصرية، وذلك رغم إجراءات القمع واعتقال المئات بحسب محامين وحقوقيين.

ويرفع المتظاهرون شعارات تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي تشبه تلك التي رفعت في ثورة يناير عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك ونظامه. 

وبحسب مراقبين فإن رقعة هذه الاحتجاجات آخذة في الاتساع جغرافيا، إذ شملت المسيرات حتى الآن عدة مناطق بمحافظات القاهرة، والجيزة، والسويس، والمحلة، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان.

وشهدت بعض المناطق وقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعدما هاجمتهم القوات وأطلقت قنابل الغاز عليهم لتفرقتهم.

وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

ويتوقع مراقبون أنه في حالة استمرار هذه الموجة الجديدة من التظاهرات فسوف يكون لها وقعها على المستقبل السياسي المصري، خاصة وأن المتظاهرين لا يتبعون تيارا أيديولوجيا معينا، وأن سبب غضبهم الأساسي هو تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
وسم
تصدر
مظاهرات
الجمعة
دعوات للتظاهر
السيسي

اقرأ أيضا

Thumbnail
حركتا فتح وحماس توافقتا على إجراء انتخابات عامة قريبا
Thumbnail
صحيفة إماراتية: قرب انضمام لاعب إسرائيلي إلى الدوري الإماراتي
Thumbnail
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 9.3% في الربع الثاني من 2020
Thumbnail
ترمب يهاجم ميغان ميركل ويتمنى للأمير هاري "حظا سعيدا" (فيديو)
Thumbnail
العفو الدولية: قوات حفتر طردت قسرا 5 آلاف مهاجر

الأكثر قراءة

  1. وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم أمريكا بالضعف على الصعيد الدولي
  2. شاهد: سكان صنعاء يستقبلون العيد وسط أزمة اقتصادية
  3. شاهد: الهند تطلق قمرين اصطناعيين بريطانيين إلى الفضاء
  4. سوريا: قتلى بقصف على حماة وإدلب وبوتين يتحدث عن مرحلة سياسية
  5. الخن: سقوط قتيل كل 10 دقائق في سوريا