"جمعة الغضب".. دعوات لمظاهرات حاشدة في 25 سبتمبر لإسقاط السيسي
ومع الساعات الأولى من صباح الأحد 20 من سبتمبر/أيلول الجاري، اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حرب وسوم انتقل صداها على الأرض، تزامنًا مع مظاهرات دعا إليها الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي.
الداخلية قبضت على أربعة من جزيرة الوراق، أهالي الوراق خطفوا أمين شرطة وإتنين عساكر وأعلنوا #العصيان_المدني وقفل الجزيرة ومنع المعدية من الوصول لها لحد ما يتم الإفراج عن الأربعة— hamama (@hamama93) September 22, 2020
الوراق دي إللي المفروض هتغرق من الفيضان بتاع الحكومة يوم الجمعة؟!
#جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر pic.twitter.com/ovMltUUGZQ
وكان وسم (#ارحل_يا_سيسي) قد تصدر الثلاثاء الترند المصري على موقع تويتر بأعلى التفاعلات، في ظل توقعات باستمرار الاحتجاجات واتساع رقعتها بعد تجديد الدعوات للتظاهر.
وأمس، شهدت محافظات ومدن وقرى مصرية، مظاهرات لليوم الثالث على التوالي تطالب برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهتف المتظاهرون ضد النظام بشعارات مستلهمة من روح ثورة يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك عام 2011.
#جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر— شجن الحياه 🤔🎸 (@reham_87RR) September 22, 2020
بجد ألف تحية لأهالى القرى اللى أول مره تشارك فى مظاهرات اللى رجعولنا الامل من تانى pic.twitter.com/wkqwfphE8O
بينما شهدت بعض المناطق وقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعدما هاجمتهم القوات وأطلقت قنابل الغاز عليهم لتفرقتهم.
وقالت مصادر للجزيرة، الثلاثاء، إن السلطات المصرية اعتقلت أكثر من 200 شخص على ذمة التحقيق في مظاهرات يومي الـ 20 والـ 21 من سبتمبر/أيلول الجاري.
#جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر أيلول التانية فى #ميدان_التحرير برضوا عشان نقول #ارحل_يا_سيسي— Zizo (@Elkont_Zizo) September 22, 2020
افتكرو الراجل ده قال لو اتنفخت متسيبونيش
له حق علينا زى كل المحبوسين ظلم pic.twitter.com/G5oJ8Lxcin
وقال المحامي خالد علي في منشور على فيسبوك، إن من حققت معهم نيابة أمن الدولة في أحداث 20 سبتمبر، لا يقل عن 150 شخصًا، ووجهت لهم تهم وصفها بالأساسية مثل "الانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل".
وأضاف أن بعض المتهمين أضيفت لهم تهم التمويل، وبعضهم أضيفت له تهم التجمهر أو التحريض على التجمهر، والبعض الآخر وجهت إليه تهم التعدي.
ومساء أمس الثلاثاء، اجتمعت قيادات محلية مع بعض أهالي قرية الكداية بمحافظة الجيزة، التي انطلقت منها شرارة مظاهرات 20 من سبتمبر/أيلول الجاري من أجل تهدئة الوضع في القرية ودعوة المواطنين لعدم التظاهر.
وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.
الشعب يريد إسقاط النظام ...— Ma Ro 🤍 (@maroamr28) September 22, 2020
أنا اللي منكم أكتر ، مش إخوان ولا عسكر ...#جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر pic.twitter.com/tqkqwMpRNX
ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.
علشان حق دا واللى زيه إحنا نازلين في #جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر . pic.twitter.com/zNlaVUpI9x— مصري (@alhwary1991) September 23, 2020
وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة، وخفض وزن رغيف الخبز، ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.
وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.
#جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر— memo (@Tolba4444Tolba) September 22, 2020
جاء الوقت انك تدفع الفاتوره يا سيسي pic.twitter.com/lQzHTysqIn
وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية، بينما طالبت منظمة العفو الدولية في بيان الأحد السلطات المصرية بإطلاق سراح ناشطي حراك 20 سبتمبر من العام الماضي.
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ميدان التحرير ،،— んodﾑ3آلُٻڊيَلُ (@Shraragdeda) September 23, 2020
إنتشار سيارات الشرطة فية و على كوبرى أكتوبر
تخفى أفراد الشرطة فى زى ملكى داخل الميكروباصات ناحية بوابة المتحف المصرى من ناحية عبد المنعم رياض والبوابة الرئيسية للمتحف والمجمع على أنهم أفراد من الشعب#جمعة_الغضب_٢٥سبتمبر pic.twitter.com/7Kejvwogvq
اضحك مع #السيسي.. بيتكلم أنه بيعزز الديمقراطية وكرس مبدأ تداول السلطة وتكافؤا الفرص 😂😂😂 #جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/ddsBgo9JKh— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) September 22, 2020
خبر حجز أمين شرطة واتنين عساكر في الوراق ،،تطور نوعي في المقاومة الشعبية ،وتطور خطير جداً جديد على المصريين #جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر— fαtℳα (@Fatma44810227) September 22, 2020
شاهد مشهد عظيم ورائع للفنان نور الشريف عن قرارات الإزالة#جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر pic.twitter.com/wGj655DPx7— بلدي مصر 🇪🇬💪🦁🦅 (@IhaveEgypt) September 23, 2020
يوم الجمعة في الميدان #جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر pic.twitter.com/oMU0UgpTGH— mada (@mada10778550) September 22, 2020
نام وارتاح يا شهيد— Hossam Soliman 🇾🇪 (@HossamS54574777) September 23, 2020
حقك جاي جاي اكيد#جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر pic.twitter.com/WcWgCdzfeD
في كل شارع في بلادي صوت الحريه بينادي 😊#جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر pic.twitter.com/r0aGT9X0EE— 😇دايخ في عالم بايخ😇 (@dayekhafandy) September 23, 2020
لا تحزني يا مصر ف والله لتعودي حره قوية شامخة بإذن الله ♥♥⚡#جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر pic.twitter.com/kgHTnLdn1C— 🔥 MARO 🔥 (@OMAR_Eshaikh) September 23, 2020
ربنا يرحمهم جميعا #جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر pic.twitter.com/QE1ggHI6kb— Ahmed...🙏✌️👍 (@AMJFUT3LhrnhIdm) September 23, 2020
يسقط يسقط حكم العسكر#جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر pic.twitter.com/a5xKl328bD— Mohammed Houshiya (@MohammedHoushi2) September 23, 2020
#جمعه_الغضب_٢٥سبتمبرأيلول اللهم كن لهم عونا ونصيرا 🇪🇬 pic.twitter.com/UKsAWLRKwh— ּا̍ڸــ؏ــڔڀــنۨ 🇰🇼 (@q8oOom) September 23, 2020
-نعمل ايه ياعتريس— ahmed maher (@ahmedma66113337) September 23, 2020
-ٲلغوا صلاة الجمعة #جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر pic.twitter.com/ErB2fo4xXo