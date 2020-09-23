مصر
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 12:54

"جمعة الغضب".. دعوات لمظاهرات حاشدة في 25 سبتمبر لإسقاط السيسي

دعوات لجمعة غضب في 25 سبتمبر 2020
مواقع التواصل
بعد دعوات باستكمال مظاهرات 20 سبتمبرأيلول حتى إسقاط النظام المصري، تصدر وسم (#جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر) قائمة التفاعل على تويتر في مصر لساعات، داعيًا لجمعة غضب تشبه ثورة يناير.

ومع الساعات الأولى من صباح الأحد 20 من سبتمبر/أيلول الجاري، اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حرب وسوم انتقل صداها على الأرض، تزامنًا مع مظاهرات دعا إليها الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي.

وكان وسم (#ارحل_يا_سيسي) قد تصدر الثلاثاء الترند المصري على موقع تويتر بأعلى التفاعلات، في ظل توقعات باستمرار الاحتجاجات واتساع رقعتها بعد تجديد الدعوات للتظاهر.

وأمس، شهدت محافظات ومدن وقرى مصرية، مظاهرات لليوم الثالث على التوالي تطالب برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهتف المتظاهرون ضد النظام بشعارات مستلهمة من روح ثورة يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك عام 2011.

بينما شهدت بعض المناطق وقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعدما هاجمتهم القوات وأطلقت قنابل الغاز عليهم لتفرقتهم.

وقالت مصادر للجزيرة، الثلاثاء، إن السلطات المصرية اعتقلت أكثر من 200 شخص على ذمة التحقيق في مظاهرات يومي الـ 20 والـ 21 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال المحامي خالد علي في منشور على فيسبوك، إن من حققت معهم نيابة أمن الدولة في أحداث 20 سبتمبر، لا يقل عن 150 شخصًا، ووجهت لهم تهم وصفها بالأساسية مثل "الانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل".

وأضاف أن بعض المتهمين أضيفت لهم تهم التمويل، وبعضهم أضيفت له تهم التجمهر أو التحريض على التجمهر، والبعض الآخر وجهت إليه تهم التعدي.

ومساء أمس الثلاثاء، اجتمعت قيادات محلية مع بعض أهالي قرية الكداية بمحافظة الجيزة، التي انطلقت منها شرارة مظاهرات 20 من سبتمبر/أيلول الجاري من أجل تهدئة الوضع في القرية ودعوة المواطنين لعدم التظاهر.

وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة، وخفض وزن رغيف الخبز، ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية، بينما طالبت منظمة العفو الدولية في بيان الأحد السلطات المصرية بإطلاق سراح ناشطي حراك 20 سبتمبر من العام الماضي.

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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