"جمعة الغضب الثانية".. مظاهرات سبتمبر تتمدد ودعوات لثورة حاشدة ضد السيسي
وتصدر وسم (#جمعه_الغضب_الثانيه) الترند المصري على تويتر بأعلى التفاعلات، خلال الساعات الأخيرة، وسط دعوات متزايدة لمظاهرات حاشدة في جمعة الغضب الثانية منذ اندلاع احتجاجات سبتمبر/أيلول الجاري، على غرار ما حدث إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011.
فعلوا الهاشتاج كده يا احرار 🙏#جمعة_الغضب_الثانية pic.twitter.com/vDMAYZTqgA— محمد على | Mohamed Ali (@Mohmedalisecren) September 28, 2020
وأمس تصدر وسما (#مش_هتلحق_تبيع_يا_عميل)، و(#هترحل_يامسهوك) قائمة التفاعل على تويتر في مصر لساعات، تزامنًا مع المظاهرات الميدانية المستمرة منذ 9 أيام مطالبة بإسقاط السيسي.
والأحد، أصدرت حركة "الاشتراكيون الثوريون" بيانا تضامنت فيه مع مظاهرات سبتمبر، كما أعلن "حزب الدستور" السبت تضامنه مع الحراك أيضا.
شيد قصورك ع المزارع .. من كدنا وعمل إدينا— Abooda (@Abed00613629) September 29, 2020
واطلق كلابك في الشوارع .. واقفل زنازينك علينا#جمعه_الغضب_الثانيه pic.twitter.com/wGef2tsSI2
ومع الساعات الأولى من صباح الأحد 20 من سبتمبر/أيلول الجاري، اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حرب وسوم انتقل صداها على الأرض، تزامنًا مع مظاهرات دعا إليها الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي.
ومنذ أيام، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية، مظاهرات تطالب بإسقاط السيسي، وهتف المتظاهرون ضد النظام بشعارات مستلهمة من روح ثورة يناير التي أطاحت نظام حسني مبارك عام 2011.
نقل الثوار الي ميدان التحرير ببساطه ٦ اتوبسات نقل التظاهرن للميدان وتقفل المداخل والاخارج للميدان بالاتوبسات ودا هشيل حركة المرور ممكن الفكره تطور رتويييت خلي الفكره تمصل لمن هموا الامر#جمعه_الغضب_الثانيه pic.twitter.com/uY7Cax2Ozr— دبور الدكش (@tbW9LXQh99IZKJG) September 28, 2020
وأكد محمد علي أن المظاهرات ستظل قائمة ومستمرة حتى إسقاط السيسي ونظامه، لافتًا إلى أن السيسي اعترف بأن البلد "مولعة" منذ أسبوعين، وجدد مقاول الجيش السابق دعوته للتظاهر وتوسيع رقعة الاحتجاجات.
وأمس، خرج مصريون لليوم التاسع على التوالي مطالبين برحيل السيسي، وتعد هذه المظاهرات نادرة في مصر حيث وضعت السلطات قيودًا "تعجيزية" للتظاهر، وشنت حملة قمع ضد المعارضة، وفق تقارير حقوقية.
لا حول ولا قوة الا بالله— ELOL (@ELOL52236112bb) September 29, 2020
الست بتقوله انا بنام في الشارع في الشتاء
ومماعيش ادفع فلوس تصالح استنوا عليا اما اموت خدوه مني مانا عايشة لوحدي
حسبي الله ونعم الوكيل فيك ياسيسي انت وكل اتباعك ربنا ينتقم منكم #جمعة_الغضب_الثانية
pic.twitter.com/Lt9kbAsePX
وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.
ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
مستقبل الطفل المصري #جمعة_الغضب_الثانية pic.twitter.com/Rigdfr1Pu6— محمد على | Mohamed Ali (@Mohmedalisecren) September 28, 2020
وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.
وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة، وخفض وزن رغيف الخبز، ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.
#جمعه_الغضب_الثانيه— أنا بحبك يا بلادي (@AhmedEs29542320) September 29, 2020
يا رب
إن هذا الطاغية
قد بغى في الأرض
وأهلك الحرث والنسل
وإذا قيل له اتق الله
أخذته العزة بالإثم
اللهم اجعل كيده في نحره
واجعل تدبيره تدميره
اللهم انصر عبادك المستضعفين pic.twitter.com/IrmfQCG8L0
وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 من سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.
وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية، بينما طالبت منظمة العفو الدولية في بيان الأسبوع الماضي، السلطات المصرية بإطلاق سراح ناشطي حراك 20 من سبتمبر/أيلول 2019.
بيع يا سيسي اراضي مصر الشعب المصري مش هيسيبك حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا جوز انتصار 🙏#جمعة_الغضب_الثانية pic.twitter.com/Ak4dGXRiW7— محمد على | Mohamed Ali (@Mohmedalisecren) September 28, 2020
اقرأ أيضًا:
"مش هتلحق تبيع وهترحل".. حشد إلكتروني لتواصل مظاهرات سبتمبر وإسقاط السيسي
مصر: "الاشتراكيون الثوريون" و"الدستور" يتضامنان مع حراك سبتمبر ضد السيسي
محمد علي: السيسي اعترف بأن البلد "مولّعة" والمظاهرات مستمرة حتى يرحل (فيديو)
ثورة النصر ميدان التحرير 📍 #ثورة_النصر #ميدان_التحرير#جمعة_الغضب_الثانية pic.twitter.com/BQkz0VjlRK— ᎷᎯᏠᎠ (@4MaJd4) September 28, 2020
بإذن الله ستري غضب الشعب— مصر للأحرار (@OmYouss13906332) September 29, 2020
لم تراه من قبل
يا سيسي يابلحة#جمعه_الغضب_الثانيه pic.twitter.com/UGREPOk1DL
مصر تستحق الحرية#مصر تستحق الكرامة— د. عصام عبد الشافي ـ Essam Abdelshafy (@essamashafy) September 29, 2020
شعبها يستحق العدالة#الثورة_مستمرة#جمعة_الغضب_الثانية #اغضب_يا_مصري #يسقط_حكم_العسكر
من حفر حفرة لأخيه وقع فيها— 🌺زهرة اللوتس🌺 (@zahra______38) September 29, 2020
اعلام بلحه حب يوقع مصداقيه قناة الجزيرة في ورطه وقع هو فيها فاعترف علي نفسه بالفبركه😂#جمعة_الغضب_الثانية#هترحل_يامسهوك pic.twitter.com/hvb1qbsooi
#جمعة_الغضب_الثانية— Reham El Gezery👋👋 (@mshloz4444) September 29, 2020
ميدان التحرير دا أيه اللي تتجمعوا فيه
الميادين معروف أنها بتتقفل وبتتطوق بالأمن والسلاح هو المسيطر علي أرضه
شوارع مصر كلها هي ميدانك
أتجمعوا في الشوارع الجانبيه ولما تتأكدوا أنكم عدد لا بأس به أخرجوا للشوراع الرئيسيه
🤨#اصحوا_ليغفلونا
طب يا تري فكرنهم وهننزل نجيب حقهم وحق اخواتنا وعيلنا واهلنا كلهم ولا هنفضل سكتين لحد ما ناخد بالجزمة في بلدنا الي ماتوا في الاول دول بشر واخواتنا ولزمن ننزل نغير مستقلبنا بنفسنا الي ماتوا دول كانوا عايزين يبقي عيشين كويس ومرتحين حسبي الله ونعم الوكيل #جمعه_الغضب_الثانيه pic.twitter.com/lfh0rX5Vti— Mohamed Ahmed (@Mohamed93478126) September 29, 2020
#صباح_الخير على كل اهلي وناسي— ضد الظالم والمفتري (@smnelnas_) September 29, 2020
يوم جديد وامل في الله يزيد
وبنقولك يا #بلحه #مش_عايزينك
كل يوم جديد عد تنازلي لحكمك#الثورة_بدأت_ومستمره #جمعة_الغضب_الثانية pic.twitter.com/CRGNbQ2GOk
من الاخر مصر بتستغيث يا نلحقها يا تروح مع الريح محدش هيخسر غير احنا وأولادنا يارب احفظ مصر واهلها من كل شر #جمعه_الغضب_الثانيه pic.twitter.com/R7k7qqWJEZ— Ramy Ahmed khreba (@abo_fahde) September 29, 2020
الصورة عجمالها بس بتقهر#جمعة_الغضب_الثانية #الثورة_مستمرة pic.twitter.com/AEhtdvA3QF— ضياء ⚠️ #مع_مصر_حتى_النصر (@Qassam55) September 29, 2020