جمال يوسف.. ظهور صادم لممثل مصري بعد إصابته بسرطان البلعوم (فيديو وصور)
وقال يوسف لوسائل إعلام مصرية إنه اكتشف إصابته بالسرطان في شهر مايو/ أيار الماضي بعد عمل الفحوصات اللازمة التي بينت وجود ورم خبيث بالغدد الليمفاوية والبلعوم الأنفي.
خيانة الصحة هي اكبر خيانة ممكن الواحد يتعرض ليها، دعواتكوا للفنان جمال يوسف ربنا يشفيه يارب ❤️ pic.twitter.com/LX0aunmYEd— محمد ابن عوف (@ABOOUF22) September 9, 2020
وقال إنه خضع لـ 35 جلسة إشعاع، كما خضع للعلاج الكيمائي أيضا، مما أثر على عملية البلع لديه وعلى حباله الصوتية، وعلى قدرته على الكلام، لكنه رفض اليأس رغم كل المعاناة.
وطالب جمال يوسف من جمهوره الدعاء له بالشفاء موضحا أنه أنهى فترة علاجه الكيمائي والإشعاعي وينتظر حتى نهاية الشهر الحالي لعمل الفحوصات مرة أخرى.
لا حول ولا قوة إلا بالله أدعوله ربنا يشفيه 💔 الممثل جمال يوسف ومحنة اصابته بسرطان البلعوم pic.twitter.com/SoRZAIjBd9— Likee . (@Likee01) September 8, 2020
وشكر يوسف عددا من الفنانين المصريين الذين وقفوا بجانبه طوال فترة علاجه وخاصة الفنان محمد صبحي الذي أراد أن يتكفل بعلاجه في الخارج.
ويشار إلى أن جمال يوسف قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من 180 عملا فنيا، أشهرها مسلسلات "فارس بلا جواد" و"أم كلثوم" و"البحار مندي".
الفنان جمال يوسف ربنا يشفيك يارب ويعفو عنك و تقوم بالسلامة يارب pic.twitter.com/53EYgqPgP4— Ezzat Abdou (@EzatAbdou) September 9, 2020
كما شارك في أفلام "أيام السادات" و"صعيدي رايح جاي" و"فيلم هندي".
أيضًا شارك أخيراً في مسلسل "ونسني" و "الضاهر" و"قانون عمر" وغيرها من المسلسلات الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا.