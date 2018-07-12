جماعة إثيوبية متمردة تعلن وقف إطلاق النار بعد إصلاحات أبي احمد

أبي أحمد توصل في أكثر تطور مفاجئ حتى الآن إلى سلام مع عدو بلاده اللدود إريتريا، منهيا مواجهة عسكرية طويلة أعقبت حربا حدودية بين عامي 1998 و2000 من المعتقد بأنها أودت بحياة 80 ألف شخص.