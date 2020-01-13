الكويت
الاثنين 13 يناير 2020 11:35

جلس بالدرجة السياحية.. إعلامي كويتي يتفاجأ بإسماعيل هنية على الطائرة (فيديو)

الإعلامي الكويتي مبارك المطيري مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على متن طائرة متجهة إلى مسقط
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روى الإعلامي الكويتي مبارك المطيري، تفاصيل لقاء جمعه بالصدفة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على متن طائرة كانت متجهة إلى العاصمة العُمانية مسقط.

وقال المطيري في تغريدات عبر حسابه على تويتر، إنه رأى هنية ومرافقيه الثلاثة يجلسون بالدرجة السياحة، وإن الأخير كان يحمل معه هاتفا قديما، كما انتظر حقيبته في المطار بعد النزول من الطائرة مثل المسافرين الآخرين.

وأبدى الإعلامي الكويتي استغرابه من الهجوم المتواصل على هنية وحركة حماس، مشيرًا إلى أنه تحدث معه ووجده مثقفًا لطيفًا ودودًا ورحب به عندما عرف إنه كويتي وطلب منه الجلوس بجواره ثم طلب صورة تذكارية مع هنية.

وانتقد المطيري الهجوم الذي تتعرض له حماس وقيادتها من الداعية الإماراتي وسيم يوسف وإعلاميين مصريين وكويتيين قائلًا "يطعنون ليل نهار بحركة المقاومة الفلسطينية ويتجولون بطائرات خاصة وآخر اليوم يتحفوننا بروايات عن الإخوان".

وقدم هنية التعازي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بعد وصوله إلى مسقط، والتقى مع السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد .

واحتفى مغردون فلسطينيون وعُمانيون بزيارة هنية للتعزية بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، لكن آخرين انتقدوا موقف حماس الأخير من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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