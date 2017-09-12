ميانمار - مسلمو الروهينغيا
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 09:04

جلسة طارئة لمجلس الأمن الأربعاء بشأن مأساة الروهينغيا

الأمم المتحدة: الروهينغا هم الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم
أسوشيتد برس
قال مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير، ماثيو رايكروفت، الاثنين، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة، الأربعاء بشأن أزمة مسلمي الروهينغيا.

وأوضح السفير في تصريحات صحفية من مقر المنظمة بمدينة نيويورك، أن انعقاد الجلسة يمثل إشارة على قلق أعضاء المجلس بشأن مصير أبناء الروهينغيا الذين يفرون  من أراكان (راخين) غربي ميانمار إلى بنغلاديش.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يشن جيش ميانمار ومتطرفون بوذيون حملة تطهير عرقي ضد أقلية الروهينغيا المسلمة في إقليم أراكان غربي ميانمار، بحسب وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وقال مفورض الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين في كلمة (الاثنين) إن العملية الأمنية الدامية التي تشهدها ولاية أراكان في ميانمار تهدف على ما يبدو إلى تخليص الدولة من أقلية الروهينغيا المسلمة".

ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الإبادة، لكن الناشط الحقوقي بأراكان عمران الأراكاني، قال في تصريحات، إنهم رصدوا 7 آلاف و354 قتيلًا، و6 آلاف و541 جريحًا من الروهينغيا منذ بداية حملة الإبادة الأخيرة وحتى الأربعاء الماضي.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت دنيا إسلام خان، المفوضة السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، إنّ عدد لاجئي الروهينغيا، الذين دخلوا أراضي بنغلاديش منذ 25 أغسطس، بلغ 313 ألفاً.

المصدر
الأناضول
الجزيرة مباشر
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