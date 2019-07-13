السبت 13 يوليو 2019 09:32
جسر جوي بين الجزائر ومصر لنقل المشجعين لنصف نهائي أفريقيا
أمر رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، بإقامة جسر جوي جديد من 10 طائرات، لنقل مزيد من المشجعين إلى مصر لحضور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم أمام نيجيريا غدا الأحد
التفاصيل:
- التلفزيون الرسمي: الطائرات ستنطلق (السبت) من مطارات الجزائر العاصمة، ووهران (غرب)، وقسنطينة (شرق) وورقلة (جنوب).
- لم يكشف المصدر، عن عدد المشجعين الذين سيتم نقلهم، لكن عادة ما تخصص شركة الخطوط الجوية الحكومية طائرات بسعة 250 مسافرا في هذه المناسبات، ما يعني أن الجسر سينقل قرابة 2500 مشجع.
- الأربعاء الماضي، خصصت السلطات جسرا جويا نقل 450 مناصرا جزائريا في رحلات مباشرة إلى السويس المصرية، لدعم المنتخب الذي واجه نظيره الإفواري في ربع النهائي.
- تأهلت الجزائر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
- عقب المباراة صرح عبد الرؤوف سليم، وزير الرياضة الجزائري، عن وجود جسر جوي سيقوم بنقل مزيد من المشجعين الجزائريين إلى مصر قبل مباراة نصف النهائي أمام نيجيريا، الأحد.
- سليم: الشعب الجزائري أبدى رغبة كبيرة في الحضور إلى القاهرة، من أجل مؤازرة المنتخب، وسنعمل جاهدين على نقل أكبر عدد ممكن خلال الأيام المقبلة.
خلفيات:
- كانت الجزائر تأهلت إلى الدور 16 بعدما تصدرت مجموعتها، بفوزها في ثلاث مباريات أمام تنزانيا والسنغال وكينيا، ولم يسجل في مرماها أي هدف.
- تأهل المنتخب الجزائري إلى دور الثمانية بعد فوزه على نظيره الغيني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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