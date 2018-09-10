الاثنين 10 سبتمبر 2018 10:41
جزر القمر تسعى لاعتقال نائب سابق للرئيس عارض تمديد فترات الرئاسة
أصدر الادعاء في جمهورية جزر القمر الاتحادية مذكرة اعتقال دولية بحق النائب السابق لرئيس البلاد، جعفر أحمد سعيد حساني، بتهمة التآمر ضد الدولة.
ما القصة:
- النائب السابق لرئيس البلاد في جزر القمر عارض علانية استفتاء أجري في يونيو/ حزيران الماضي على تمديد الحد الأقصى لفترات الرئاسة وتعليق الرئيس غزالي عثماني لعمل المحكمة الدستورية.
- جعفر غادر جزر القمر (الإثنين) على متن رحلة جوية متجهة إلى تنزانيا.
- مذكرة الاعتقال التي أصدرتها الحكومة (الجمعة) الماضية تتهم جعفر "بالتآمر على سلطات الدولة".
- وزارة الخارجية بجزر القمر أصدرت خطابا للسفارات بسحب جوازات سفره الدبلوماسية.
- ومنذ الشهر الماضي، جرى اعتقال عدد من الأشخاص واتهامهم بالتآمر لزعزعة استقرار جزر القمر.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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