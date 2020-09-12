اليمن
الأحد 13 سبتمبر 2020 00:21

"جريمة وحشية".. غضب يمني جراء تعذيب شاب حتى الموت (فيديو)

تظاهر مئات في العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، للمطالبة بالقصاص لشاب، قتل غيلة إثر تعذيب وحشي، وجرى تداول تسجيلات لتعذيبه وقتله على نطاق واسع في اليمن.

كانت مواقع التواصل في اليمن، قد عجت قبل أيام بفيديوهات تظهر تعذيب الشاب "عبدالله الأغيري" على يد ستة أشخاص إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتعود الواقعة إلى 26 أغسطس/آب الماضي، إلا أن فيديوهات التعذيب لم تكشف إلا قبل أيام.

وقالت عائلة الأغيري إنه لقي حتفه إثر تعذيبه لمدة تراوحت بين ست إلى تسع ساعات.

وقال نشطاء إنه بعد سقوط الشاب مغشيا عليه إثر التعذيب، نقله الجناة إلى مستشفى وذكروا عند وصولهم إنه حاول الانتحار، ما دفع السلطات إلى الاشتباه بهم والتحفظ عليهم.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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