اليمن
الأحد 19 أبريل 2020 10:35

جريمة هزت صنعاء.. يمني يقتل إخوته وأطفالهم بسبب الميراث (فيديو)

صورة من موقع الحادث في صنعاء
مواقع التواصل
في واقعة صادمة باليمن، أقدم أحد أبناء منطقة الحاوري بمديرية همدان في محافظة صنعاء، هو وأولاده، بقتل ستة من إخوته وأبنائهم بالرصاص، بينهم طفلان وشقيقته الكبرى من أجل الميراث.

ولاذ القاتل ويدعى سعيد محمد علي ناصر الحاوري واثنين من أبنائه، بالفرار، بعد قتلهم ثلاثة من اخوته وهم مجاهد وأحمد وضيف الله، وقتل اثنين من أبناء إخوته أعمارهم تحت ست سنوات، وشقيقته.

وقال أقرباؤهم إن الجريمة كانت بسبب خلافات على  الميراث. ومازال البحث عن القاتل وابنيه المشاركين في الجريمة جاريا حتى اللحظة.

وانتشر مقطع فيديو صادم، على  وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر آثار الدماء وطلقات الرصاص على إحدى السيارات بينما تغرق جثتا رجل وطفل في الدماء.

وعبر ناشطون على منصات التواصل عن صدمتهم من الجريمة التي هزت اليمن، طمعًا في الميراث، معبرين عن سخطهم واستيائهم الشديدين بأن يزهق أرواح الأشقاء والأطفال بسبب الأموال والأطماع والماديات.

ويعاني اليمن من تأثير الحرب الأهلية وخاصة بعد التدخل السعودي الإمارات دعما للحكومة الشرعية، لكن طول الحرب أدى لتأجيج الأوضاع وإلى وقوع أزمة إنسانية كبيرة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "أسوأ كارثة إنسانية".

ويعيش اليمنيون أوضاعًا معيشية وإنسانية صعبة، بسبب العمليات العسكرية للتحالف السعودي الإماراتي في البلاد، أدت إلى مقتل المئات من المدنيين في اليمن وفاقمت من الأزمات هناك.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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