جريمة هزت صنعاء.. يمني يقتل إخوته وأطفالهم بسبب الميراث (فيديو)
ولاذ القاتل ويدعى سعيد محمد علي ناصر الحاوري واثنين من أبنائه، بالفرار، بعد قتلهم ثلاثة من اخوته وهم مجاهد وأحمد وضيف الله، وقتل اثنين من أبناء إخوته أعمارهم تحت ست سنوات، وشقيقته.
وقال أقرباؤهم إن الجريمة كانت بسبب خلافات على الميراث. ومازال البحث عن القاتل وابنيه المشاركين في الجريمة جاريا حتى اللحظة.
وانتشر مقطع فيديو صادم، على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر آثار الدماء وطلقات الرصاص على إحدى السيارات بينما تغرق جثتا رجل وطفل في الدماء.
وعبر ناشطون على منصات التواصل عن صدمتهم من الجريمة التي هزت اليمن، طمعًا في الميراث، معبرين عن سخطهم واستيائهم الشديدين بأن يزهق أرواح الأشقاء والأطفال بسبب الأموال والأطماع والماديات.
ويعاني اليمن من تأثير الحرب الأهلية وخاصة بعد التدخل السعودي الإمارات دعما للحكومة الشرعية، لكن طول الحرب أدى لتأجيج الأوضاع وإلى وقوع أزمة إنسانية كبيرة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "أسوأ كارثة إنسانية".
ويعيش اليمنيون أوضاعًا معيشية وإنسانية صعبة، بسبب العمليات العسكرية للتحالف السعودي الإماراتي في البلاد، أدت إلى مقتل المئات من المدنيين في اليمن وفاقمت من الأزمات هناك.
لا حول ولا قوة الا بالله— #محمد_الشيخ.. (@1Alshekh) April 18, 2020
اليوم في همدان قرية الحاوري اخ يقتل ثلاثه اخوته واثنين عيالهم واخته بسبب خلافات أسرية ...
الله يفرج على البلاد والعباد...
مقتل 5 اشخاص بمديرية #همدان #صنعاء— أحمد بن عيسى اليماني (@A_BenEssa) April 18, 2020
هذا المجرم سعيد علي محمد ناصر الحاوري الظاهر بالصوره يقتل 5من اخوانه واولادهم بعد خلاف على تقسيم الارث
حسبنا الله ونعم الوكيل
هذه الجرائم بسبب فساد السلطة وعدم البت في القضايا pic.twitter.com/PP28NRVpg3
شهود عيان لـ #اليمن_نت: أحد أبناء الحاوري بمديرية همدان والملقب بالمارد يرتكب جريمة بشعة مساء اليوم الجمعة بحق جميع أشقائه، و يقوم بقتل 5 من أخوانه بينهم شقيقته فيما تم نقل الأخ السادس إلى العناية المركزة بالمستشفى المصري شمال غرب العاصمة صنعاء، وذلك بسبب مطالبتهم تقسيم الورث .— خواااطر عااابر سبيل (@abugnat555) April 17, 2020
#صنعاء— منار الشهداء | B.O.M (@mnaralshohada) April 18, 2020
أقدم مواطن، مساء الجمعة، بقریة الحاوري مدیریة ھمدان ،على قتل 5 من أشقائه بینھم شقيقته، وأصاب السادس بعد مطالبتھم له بتقسیم الإرث.
قالت مصادر محلیة، إن أحد أبناء قرية الحاوري أقدم الجمعة، على ارتكاب جریمة قتل بحق 5 من أشقائه بینھم شقیقته، فيما أصيب الشقيق السادس بجروح خطیرة pic.twitter.com/ReYkkP6Sbu
في الحاوري— SHAWQI ALRUBIEE (@ALRUBIEEBAGHDAD) April 17, 2020
مجزرة بحق اسرة كاملة والفاعل اخوهم القتلى الى الان خمسة والجرحى ثلاثة والسبب اختلافهم في الورث
انا لله وانا اليه راجعون
مواطن من قرية الحاوري همدان محافظة صنعاء يقتل 5أشقائه بينهم شقيقته ويصيب شقيقه السادس بسبب مطالبتهم له بتمكينهم من نصيبهم من ميراث والدهم ثم لاذ بالفرار .— عبدالرحمن برمان (@brman1) April 18, 2020
بسبب مماطلة وضعف وفساد القضاء يطمع المتجبرون في ظلم اقرب الناس اليهم .
يا الله ! كيف يقتل اشقائه لأجل حطام الدنياء الزائل .
عندما يرتكب الشخص جريمة قتل في اهله واسرته ليش هذا الاجرام كهذا الحاوري قتل خمسه من اسرته بينهم مراه اي اخته اجرام بحق اذا قد انت بيطور احمل سلاحك وهناك جبهه بل جبهات اقتل المرتزقه واقتل حتا تهدا نفسيتك وعاد لك اجر علا ذالك واحسان من الله ومن الشعب— ابن اليمن الكبيربديل (@sralrazhygmail2) April 18, 2020
عاجل :— الشيخ جمال المعمري (@gamalmaamari) April 17, 2020
أحد أبناء الحاوري بمديرية همدان
والملقب بالمارد
يرتكب جريمة بشعة
مساء اليوم الجمعة بحق جميع أشقائه
و يقوم بقتل 5 من أخوانه بينهم شقيقته
فيما
تم نقل الأخ السادس إلى العناية المركزة بالمستشفى المصري
شمال غرب العاصمة صنعاء
وذلك بسبب مطالبتهم تقسيم الورث من بعد والدهم.