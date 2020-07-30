#جريمة_الفيرمونت: اغتصاب جماعي لفتاة في فندق يهز مصر.. ما القصة؟
وكان حساب "شرطة الاعتداء" على تطبيق "إنستغرام" الذي له أكثر من 170 ألف متابع نشر هذه المزاعم، لكنه اضطر الى الإغلاق بشكل مفاجئ، أمس الأربعاء، بعد أن تلقى محركوه تهديدات عدة بالقتل، وفق ما قال مصدر قريب من الناشر.
وحصل الاعتداء الذي يتم التداول به في فندق "فيرمونت نايل سيتي" الفخم في القاهرة عام 2014 -وهو مملوك لرجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس- حين جرّ ستة رجال شابة واغتصبوها، وفق ما أفادت التدوينات.
وانتشرت على الإنترنت أسماء وصور المتهمين المتحدرين من عائلات معروفة، لكن لم يتم التأكد من صدقيتها.
#جريمه_الفيرمونت— 🏳️ (@farahhossamm_) July 30, 2020
Spread the world, Share their names
1. Omar Fares Elkomy
2. Bibo Farid Khamis
3. Ahmed Helmy Toulan
4. Khaled Mahmoud
5. Omar Hussein
6. Omar Hafez pic.twitter.com/3ymTl3Sz1G
#جريمة_الفيرمونت— Mags ☽ 🏳️ (@puta__to) July 30, 2020
Go to this instagram page and listen to the voice note in their story pic.twitter.com/7e9TF0qvwJ
This is to my fellow feminists who are worried about men getting crushed within this war.This is the audacity of some men &their level of victim blaming next to the statistics of men getting falsely accused. I know this is out of ur sense of responsibility, but!#جريمة_الفيرمونت pic.twitter.com/CT6plhK9lB— سارة 🏳️ (@Her_Randomness) July 29, 2020
واجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول تفاصيل جريمة الاغتصاب داخل الفندق بوسط العاصمة المصرية، القاهرة، حين أقدم شباب على اغتصاب فتاة بعد تخديرها أثناء حفلة، ثم وقع كل منهم باسمه على جسدها وتصويرها بالفيديو ولم يتم التحقيق حتى الآن في الواقعة.
وتصدر وسم #جريمة_الفيرمونت موقع التدوين المصغر "تويتر" في مصر بأكثر من 10 آلاف تغريدة، منددين بالحادث ومطالبين بمحاسبة هؤلاء الشباب، كما تداول أسماء وصور المتهمين.
في اسماء ٨ رجال متهمين باغتصاب جماعي اتنشرت على فيسبوك و انستجرام و في ناس بيقولوا ماتنشروش اساميهم لانهم واصلين و ايدهم طايلة.. مين بيتستر على #جريمة_الفيرمونت و الرجالة دول اولاد مين في #مصر— Ghada Shahbender (@ghadasha) July 27, 2020
هو الاغتصاب الجماعي مش بينال من قيم الاسرة المصرية و عادات و تقاليد المجتمع المحافظ المتدين بطبعه؟ هي #جريمة_الفيرمونت ما خدشتش حياء النيابة و جرحت مشاعر القضاء زي فتيات التيك توك؟ اخص على ده مجتمع— Ghada Shahbender (@ghadasha) July 27, 2020
فيما قال آخرون أن تلك الفتاة لم تكن الوحيدة، ولكنهم 6 فتيات على الأقل، وقعوا ضحايا لهؤلاء المتهمين.
وتحدثت فرانس برس مع مصدر مقرب من المرأة التي تعرضت لهذا الاعتداء المفترض، أكد تفاصيل حول الاغتصاب نشرت على الإنترنت.
ولم ترغب المرأة في التعليق علنا على الموضوع خشية ردود فعل عكسية.
ولم يفتح تحقيق رسمي حتى الآن في القضية، فيما نُشر عدد كبير من التغريدات على موقع "تويتر" تحمل وسم #جريمة_الفيرمونت.
وأدى نشر شابات مصريات شهادات حول اعتداءات جنسية في وقت سابق هذا الشهر إلى سخط شعبي قاد إلى توقيف أحمد بسام زكي (22 عاما)، الطالب السابق في الجامعة الأمريكية في القاهرة والمنتمي الى عائلة ثرية.
وأوقفت الشرطة في الرابع من يوليو/تموز الجاري، زكي الذي اعترف بحسب النيابة العامة، بالاعتداء على ست فتيات على الأقل، بينهن فتاة دون الـ18 عاما، وابتزاز الضحايا.
ودان "المجلس القومي للمرأة" المصري، الأربعاء، التهديدات بالانتقام الموجهة الى النساء اللواتي يكشفن انتهاكات جنسية تعرضن لها.
وجاء في البيان أن المجلس "يقف بجوار كل سيدة وفتاة تتعرض لأي شكل من أشكال التهديد من خلال تقديم سبل الدعم اللازم".
كما دعا "من تتعرض لمثل تلك التهديدات بالتواصل مع المجلس من خلال رقم مكتب الشكاوى".
ونشرت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط رسالة دعم إلى الفتيات اللواتي تعرضن إلى اعتداءات جنسية.
وأفادت تقارير أن فندق "فيرمونت" فتح تحقيقا حول الأخبار المتداولة.
وقالت مسؤول الإعلام في الفندق يارا الدوقي لوكالة فرانس برس "فتح الفندق تحقيقا داخليا بعد اطلاعه على مزاعم مزعجة".
وأكدت أن الفندق وشرطة السياحة فيه لم يتلقيا أي شكاوى حول حصول اعتداء، مشيرة الى أن الفندق وطاقمه ملتزمان بمساعدة السلطات المختصة.
وتتزامن هذه القضية مع أحكام صدرت عن القضاء المصري بسجن عدد من الشابات الناشطات على تطبيقات شهيرة على غرار "تيك توك"، بتهمة "التحريض على الفسق".
The National Council For Women and Rania Al Mashat Minister of International Cooperation have both taken notice. KEEP TALKING. #fairmontincident #جريمة_الفيرمونت pic.twitter.com/pEZiueGYl7— Nour Ibrahim (@nouribra__) July 29, 2020
نداء إلى السيدة الفاضلة الدكتورة مايا مرسي وباقي أعضاء المجلس للتقصي عن #جريمه_الفيرمونت pic.twitter.com/hQ4whtJVwV— Wael Ghonim 🦅 (@Ghonim) July 29, 2020
We shouldn't stoping say their names until her truth back or maximum being between 4walls— Ahmed Elafifi (@AhmedElafifi7) July 30, 2020
There are monsters
1_ Omar Fares Elkomy
2_ Bebo Farid Khamis
3_ Ahmed Helmy Tolan
4_ Omar Elsedawy
5_ KhaLed Mahmoud
6_ Omar Hussein
7_ Omar Hafez#جريمة_الفيرمونت pic.twitter.com/O9XhRYicgq
Keep Talking! #جريمة_الفيرمونت pic.twitter.com/fwY5rJaldm— Nour Ibrahim (@nouribra__) July 30, 2020
"They are searching for evidence😍" "Egyptian m*n are not sick😳" "Not all m*n🥺" if I hear one more of these I'm chopping off your balls 😊#fairmontincident #جريمة_الفيرمونت pic.twitter.com/mESwaXZDMT— Malaaak🏳️ (@Malouukkkzzzz) July 30, 2020
الموضوع مكتوب بهدوء أهو.. اللي تايه وسط التويتات ممكن يقرا.. @mayamorsy @AlsisiOfficial #جريمة_الفيرمونت #يرضيك_ياسيسي pic.twitter.com/CMtioJBMYY— Mah (@Aouds) July 30, 2020