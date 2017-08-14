بريطانيا
الاثنين 14 أغسطس 2017 13:14

جرس بيغ بن يصمت بدءا من الاثنين المقبل لأربع سنوات

ساعة بيغ بن الشهيرة في البرلمان البريطاني
ساعة بيغ بن الشهيرة في البرلمان البريطاني
رويترز
أعلن مجلس العموم البريطاني الاثنين أن دقات ساعة "بيغ بن" الشهيرة في البرلمان البريطاني ستتوقف ظهر يوم 21 أغسطس/آب الجاري ولمدة 4 سنوات أثناء أعمال الترميم.

وستتوقف المطارق التي كانت تقرع الجرس، البالغ وزنه 13.7 طن، على رأس كل ساعة كل يوم خلال 157 عاما الماضية عن العمل على الرغم من أنها ستعمل في مناسبات استثنائية مثل احتفالات العام الميلادي الجديد.

وقال ستيف جاجز حارس الساعة إن "هذا العمل الأساسي سيحفظ الساعة لفترة طويلة قادمة كما سيحفظ المبنى الذي يحملها وهو برج إليزابيث تاور".

وقصر وستمنستر عند ضفة نهر التايمز الذي يضم البرلمان مسجل على لائحة مواقع التراث العالمي وهو أحد أهم المواقع السياحية في بريطانيا.

وشجع جاجز عامة الناس على التجمع في ساحة البرلمان القريبة للاستماع إلى الدقات الأخيرة للجرس قبل أن يصمت يوم الاثنين المقبل.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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بيغ بن
بريطانيا

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