الثلاثاء 23 يوليو 2019 11:32
جرحى بقذائف من سوريا سقطت على مدينة تركية
شهدت الحدود السورية التركية، أمس الإثنين، ثلاثة تفجيرات منفصلة، في مدينتي إعزاز وجرابلس وبلدة اخترين، وسقوط قذائف على ولاية شانلي أورفة جنوب شرق تركيا.
التفاصيل حسب وكالة الأناضول:
- قضى طفل وموظف في منظمة "IHH" التركية، وأصيب 5 آخرون، بتفجير دراجة نارية في بلدة اخترين بريف حلب الشمالي.
- جرح 14 مدنيًا بتفجير مماثل وسط سوق شعبي في جرابلس بريف حلب الشرقي.
- عدة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، بانفجار عبوة ناسفة، على طريق مدينة اعزاز شمالي حلب.
- قذائف أطلقت من سوريا على ولاية شانلي أورفة، تسببت بجرح 6 أشخاص بينهم طفل جنوب شرق تركيا.
- لم تعلن أي جهة عن تبني التفجيرات أو القذائف وعادة تتهم تركيا وحدات حماية الشعب الكردية بتلك العمليات، ولكنها لم تتهم أي جهة في الحادثة الأخيرة.
مباحثات تركية أمريكية
- وفد أمريكي اختتم، أمس الإثنين، مباحثاته مع مسؤولين أتراك في أنقرة.
- الوفد الأمريكي يترأسه مبعوث واشنطن إلى سوريا، جيمس جيفري بحث مع مسؤولين أتراك الملف السوري.
- الأطراف تناولت الأوضاع في إدلب والمنطقة الآمنة شمالي سوريا، ومسار تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.
لقطات جوية تظهر حجم الدمار الناجم عن قصف الطائرات الروسية للسوق الشعبي في مدينة معرة النعمان بريف #ادلب— هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) July 22, 2019
ارتفعت الحصيلة إلى أكثر من 30 شهيداً
رغم نفي وزارة الدفاع الروسية مسؤوليتها عن الجريمة فإننا نؤكد أن الطائرات الروسية هي من ارتكب المجزرة
رابط يوتيوب: https://t.co/GJTdl3W9Dn pic.twitter.com/D29Q6klAmS
منطقة آمنة في سوريا
- وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، شدد على ضرورة إقامة المنطقة الآمنة في سوريا، بالتنسيق بين تركيا والولايات المتحدة، وإخراج وحدات حماية الشعب الكردية، من تلك المنطقة، وتدمير التحصينات فيها.
- حسب وسائل إعلام تركية فإن المنطقة الآمنة في سوريا ستمتد على طول الحدود التركية الجنوبية وفي مناطق شرق الفرات الخاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية.
- في عمق 32 كيلومترًا ستمتد المنطقة داخل الأراضي السورية، على مسافة 460 كيلومترًا، وستضم مدنًا وبلدات مختلفة، تتبع للحسكة وحلب والرقة.
- تركيا قامت فعليًا بعد عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، بإنشاء مناطق آمنة تصل مساحتها إلى أربعة آلاف متر مربع في الشمال السوري.
- غير أن أردوغان قال أكثر من مرة إن بلاده ستواصل استكمال إنشاء المناطق الآمنة، وصولًا إلى الجزء الشرقي من نهر الفرات.
فيديو من المجزرة المروعة في معرة النعمان بريف إدلب pic.twitter.com/8K4eUVRIsh— ابو الهدى الحمصي (@aboalhodaalhoms) July 22, 2019
تصعيد في إدلب
- الحديث عن المنطقة الآمنة يتزامن مع تصعيد لقوات النظام السوري وحلفائها في إدلب وريفها.
- غارات جوية تسببت أمس الإثنين، بمقتل 39 شخصًا بينهم مدنيين، وإصابة 60 آخرين بينهم نساء وأطفال، في معرة النعمان جنوبي إدلب.
- الدفاع المدني السوري، وناشطون سوريون، اتهموا روسيا بتعمد استهداف سوق شعبي في ريف إدلب.
- وزارة الدفاع الروسية، نفت في بيان لها أن تكون طائراتها قد شنت ضربات جوية على مدينة معرة النعمان.
- المجمع التربوي في معرة النعمان، أعلن إيقاف الدوام في المدارس لنهاية الأسبوع، جراء الغارات الجوية على المنطقة.
- مشاهد مصورة بثها ناشطون، أظهرت استمرار الدفاع المدني بانتشال العالقين بين الركام في معرة النعمان.
" نعم إنها على قيد الحياة ”— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) July 22, 2019
انقاذ طفلة بعد عمل دام لخمسة ساعات متواصلة من فرق الدفاع المدني، بحثاً بين ركام منزلها في مدينة معرة النعمان، بعد استهدافه بصواريخ روسية صباح اليوم. pic.twitter.com/4Ocq1Sngvs
جريمة دولية
- الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، قال في بيان له الإثنين، إن جرائم الحرب المستمرة، لا تأتي على هامش العمليات العسكرية.
- الائتلاف شدد على أن استهداف المدنيين وقتلهم هو الهدف الرئيس لهجمات النظام وروسيا على المنطقة.
- البيان: طبيعة هذه الجرائم يحولها إلى جرائم دولية تترتب عليها مسؤوليات دولية جنائية.
- بيان الائتلاف: النظام وحلفاؤه لا يتصورون وجود خيارات أخرى في مواجهة المعارضة سوى الاستمرار في القتل.
- الأمم المتحدة حذرت من تعرض حياة أكثر من 10 ملايين سوري للخطر، بسبب تواجدهم في مناطق ملوثة بالألغام.
- الأمم المتحدة دعت كافة الأطراف إلى السماح بإزالة مخلفات الحرب من المتفجرات، وضمان احترام وسلامة العاملين في المجال الإنساني المسؤولين عن إزالة الألغام.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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