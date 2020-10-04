"جراحة وصفت بالمعجزة" إعادة زراعة كف شاب مصري بعد بترها (فيديو)

نجح فريق طبي مصري من جامعة طنطا في إجراء عملية جراحية -وُصفت بالمعجزة- لإعادة زراعة كف شاب بعد بترها بالكامل في ماكينة داخل أحد مصانع الورق في مصر.

وحسب تصريحات صحفية لمسؤولي الجامعة، فإن العملية استغرقت 8 ساعات كاملة، تم خلالها توصيل شرايين معصم اليد وإصلاح كسر العظام وتوصيل جميع الأوردة المفصولة وعادت الكف لتعمل بكفاءة وفى وضعها السليم.

وأشاد الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا بمهارة ودقة الفريق الطبي الذى أجرى الجراحة بنجاح لتمتعه بأعلى مستويات الكفاءة والخبرة والتخصصية.

وأضاف أنه فور استقبال الحالة بمستشفى الطوارئ تم إعلان حالة الطوارئ بقسمي الاستقبال والعمليات واستدعاء الفريق الطبي من قسم جراحة التجميل والتخدير، وخلال جراحة دقيقة تم توصيل شرايين معصم اليد وإصلاح كسر العظام وتوصيل جميع الأوردة المفصولة وعادت الكف لتعمل بكفاءة وفى وضعها السليم.

وأضاف عتمان أن مستشفى الطوارئ الجامعي يستقبل حالات الحوادث على مدار الساعة وتخدم محافظات الدلتا الخمس وبه أطقم طبية على أعلى كفاءة طبية وجاهزية لسرعة التعامل مع مثل تلك الحالات وهو ما يجعله قادرا على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية عالية الجودة للمرضى في مختلف التخصصات الطبية.

إعادة زراعة كف شاب بعد بترها في عملية جراحية بجامعة طنطا.

بدروه أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الحالة لشاب يبلغ من العمر 32 عامًا من إحدى القري التابعة لمركز المحلة الكبرى، وكان قد تعرض لحادث داخل أحد مصانع الورق نجم عنه بتر كامل في يده اليسرى.

وأشار إلى أنه فور وصوله للمستشفى تم عمل الإسعافات الأولية له وتنظيف الكف وحفظها في الثلج، وعمل توافق نقل الدم ليتم نقله مباشرة إلى غرفة العمليات.

وأكد غنيم تجاوز المريض لمراحل الخطر واستقرار حالته تمامًا ، حيث يتلقى الرعاية الطبية بقسم التجميل بمستشفى الطوارئ الجامعي.