جرأة مراسل "الإخبارية" السعودية تثيرغضب المغردين.. ماذا قال؟ (فيديو)
وقال المراسل إن هناك مشكلة تعاني منها منطقة الباحة وهي مقومات السياحة، فلا توجد فنادق كافية ولا مطاعم شهيرة أو مقاهٍ، بالإضافة إلى خدمة الاتصال والإنترنت فهي سيئة.
ورد المذيع على المراسل قائلاً "أقول لك كيف استعدت الباحة لاستقبال الناس وأنت الآن "زعّلتنا" إذ لن يكون هناك إنترنت واتصالات جيدة وأيضاً عدد الفنادق غير كاف، ونتمنى أن تكون على استعداد لاستقبال المزيد من الضيوف".
كان مراسل .. اخر ظهور له في قناة طويل العمر وثمن قول الحقيقة☹pic.twitter.com/lReQ5aK1xf#الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة— ضِرْغام نَجْد (@Najd_NI) July 1, 2020
وتفاعل نشطاء ومغردون سعوديون كثر مع مقطع الفيديو، ودشنوا وسم # الإخبارية تضرب السياحة في الباحة.
وانقسم النشطاء ما بين رافض ومؤيد لما قاله المراسل، وقال المعارضون إنه سيضرب السياحة هناك بما قال، ومنهم من أكد على سوء الخدمات في المنطقة، وقالوا إنها تفتقر للعديد من الأشياء، فيما قال آخرون إنه عبر عن الحقيقة ولم يخطئ.
ووصف مغردون المراسل بـ "البطل" الذي وصل الفكرة بكل صدق وأمانة ووطنية.
أبغى أحد يحلف لي أنه قناة الإخبارية سعودية!!!؟؟؟— المستشار/ عبدالله الجريد (@jurayedabdullah) June 28, 2020
معقولة يا أهل الباحه ترضون بمثل هذه الإساءة لمنطقتكم؟؟#الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة pic.twitter.com/Acftz3wkYF
#الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة— حامد الدعدي☆#كلنا_مسؤول (@hamedaldaadi) June 28, 2020
افضل واجمل إعلامي في هذا العصر
أطلقت عليه لقب ( القناص) لأنه يقنص السلبيات ويفضح فساد وتقصير الوزراء.
" إلى الأمام نحن معك "
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مع أو ضد— محمد بن صالح المطلق (@mnh492003) June 28, 2020
لايعنيني
ولكن انتقاد في محله الصحيح
الاتصالات شركات ربحية
الفنادق شركات ربحية
ما الغلط في الانتقاد للتحسين خالد ربيع
أنت صح وتمثل كل مواطن
الإعلامي خالد ربيع قال
انتقادي لبعض خدمات المنطقة بهدف تجويدها وتحسينها pic.twitter.com/30hASdmvD0#الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة
#الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة— Khəlēd (@__K1988) June 29, 2020
في هذا الهاشتاق نوعين من البشر .. شخص يحب وطنه لكن يعتقد بأن حب الوطن يعني تلميع الخطأ والكذب وإخفاء الحقيقه ..
والنوع الأخر شخص يحب وطنه ولا يجامل و الحقيقه عنده تأتي أولا والإنتقاد البناء بالنسبة له هي قمة الوطنية للتطوير والتحسين..
#الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) June 30, 2020
على العكس إعلامي صادق ذكر المشكلات ويشكر عليها ومن هناك يبدأ العمل على التطوير والتصحيح للارتقاء بالسياحة الداخلية، التطور لا يكون بالكذب والتستر على الأخطاء.
ولا راحة إلا في الباحة
pic.twitter.com/ajRb2Ds28I
مذيع بطل وصّل الرساله بكل صدق و أمانه و وطنيه— نيرون (@thameeralamma) June 30, 2020
الله يستر عليه #الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة pic.twitter.com/Ll40HakP6R
كذ خالد خرب السياحه🤦🏾😂🤭☺️#الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة— ahmed adel (@ah___med1) July 1, 2020
على العكس إعلامي صادق ذكر المشكلات ويشكر عليها ومن هناك يبدأ العمل على التطوير والتصحيح للارتقاء بالسياحة الداخلية، التطور لا يكون بالكذب والتستر على الأخطاء.
ولا راحة إلا في الباحة https://t.co/haoeuviXeS
القناة يحسب عليها حسنه انها طلعت هالكلام انامو فاهمه اش تبونه يقول يكذب مافي فنادق من جد مافي مقاهي هذا ابن الوطن الي يبغي وطنه يكون افضل الله يحفظه ليه ملائكة احنا بعدين مين يشوف الاخباريه غيرنا وحتي لو شافها غيرنا هذا شي جميل ويدل علي التطور #الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة— خلود الغامدي (@looly_35) July 1, 2020
هي كلمة حق قِيلت بأسلوب مختصر و مؤلم!! و صريح جدا!— أنور #نعود_بحذر (@aaaz1996) June 29, 2020
#الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة
#الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة— L🌙 (@L49544796) June 30, 2020
وين الضرب هذا قاعد يقول نواقص السياحه في المنطقه السياحه في المناطق الجنوب السعودي الطايف أبها عيبها نقص الاهتمام وقله النظافة أسعار غاليه على أماكن متواضعة حرام الجو الطبيعه مو مستغله سياحيا
#الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة— بدر السبيعي 🇸🇦 (@badergs) June 30, 2020
يعني اذا قالو الحقيقة صارت إساءة.
بالعكس خل المسؤولين يدرون عن وضع السياحة عندنا. للأسف مافيه اي مقومات او خدمات ل دعم السياحة.
مفروض يفتحون مجال ل شركات السياحه العالمية
لتطوير المناطق السياحيه.
مقدم الاخباريه يشكر.— @sood Alotaibi (@AlotaibiSood) July 1, 2020
الدوله لم تقصر دعمت بالاموال لكن لايوجد تنفيذ صحيح
النقد الايجابي لتصحيح الخطأ. #الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة
المراسل انتقد بس شي بسيط ما انتقد الفضايح الكبيره يعني ما وصل للصحه والتعليم والماء وطريق المندق اللي ذبح نص اهلنا ولا المطار المصندق #الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة— اشرف الزهراني (@x_ashz) July 1, 2020
#الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة لم يكن هناك اساءه بقدر ماهو لفت المسؤولين في المنطقه فكل ماذكره المراسل صحيح النقد البناء الهادف هو الذي يحتاجه المواطن والسائح .— شُعيب علي شعبان العمُري (@shoebalomri) July 1, 2020