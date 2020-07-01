السعودية
الأربعاء 1 يوليو 2020 20:47

جرأة مراسل "الإخبارية" السعودية تثيرغضب المغردين.. ماذا قال؟ (فيديو)

مراسل الإخبارية السعودية كشف سلبيات إحدى المناطق السياحية بالمملكة
مراسل الإخبارية السعودية كشف سلبيات إحدى المناطق السياحية بالمملكة
مواقع التواصل
تداول نشطاء مقطع فيديو لقناة "الإخبارية" السعودية (حكومية)، ظهر فيه مراسل القناة وهو يتحدث عن مقومات السياحة في منطقة الباحة غربي المملكة، وبين فيه أن خدمات الإنترنت سيئة للغاية.

وقال المراسل إن هناك مشكلة تعاني منها منطقة الباحة وهي مقومات السياحة، فلا توجد فنادق كافية ولا مطاعم شهيرة أو مقاهٍ، بالإضافة إلى خدمة الاتصال والإنترنت فهي سيئة.

ورد المذيع على المراسل قائلاً "أقول لك كيف استعدت الباحة لاستقبال الناس وأنت الآن "زعّلتنا" إذ لن يكون هناك إنترنت واتصالات جيدة وأيضاً عدد الفنادق غير كاف، ونتمنى أن تكون على استعداد لاستقبال المزيد من الضيوف".

وتفاعل نشطاء ومغردون سعوديون كثر مع مقطع الفيديو، ودشنوا وسم # الإخبارية تضرب السياحة في الباحة.

وانقسم النشطاء ما بين رافض ومؤيد لما قاله المراسل، وقال المعارضون إنه سيضرب السياحة هناك بما قال، ومنهم من أكد على سوء الخدمات في المنطقة، وقالوا إنها تفتقر للعديد من الأشياء، فيما قال آخرون إنه عبر عن الحقيقة ولم يخطئ.

ووصف مغردون المراسل بـ "البطل" الذي وصل الفكرة بكل صدق وأمانة ووطنية.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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الإخبارية السعودية
السياحة

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