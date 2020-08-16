مصر
الأحد 16 أغسطس 2020 16:09

"جديد وقديم يا كامل".. السيسي يوجه برفع أسعار المواصلات (فيديو)

السيسي: جميع مشاريع السكة الحديد والمترو ممولة بقروض
مواقع التواصل
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن "المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال السكة الحديد والمترو ممولة بقروض"، موجهًا برفع أسعار تذاكر المواصلات وخدمات النقل.

وأضاف السيسي، اليوم الأحد، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، متقوليش متغليش".

ثم وجه السيسي كلامه لوزير النقل والمواصلات، كامل الوزير قائلًا "متقوليش زيادة 5% ولا 7% ولا حتى 10%، اعمل المظبوط يا كامل، أنا اللي بقول، عشان نقدر نعيش".

وتابع "كل حاجة بثمنها، أو نقدم الدعم يعني اللي نقدر نتحمله"، ليرد كامل الوزير "في كل ما هو جديد زي ما حضرتك أمرت يا فندم"، ليعقب السيسي بالقول "جديد وقديم يا كامل". 

وقال السيسي إن حجم الإنشاءات التي تمت في جميع القطاعات تقدر بالمليارات، وتابع "مش سايبين حاجة في مصر مبنشتغلش فيها بكل القطاعات.. كل قطاع بنتكلم فيه تجد الرقم يقترب من تريليون جنيه".

وأكد كامل الوزير أنه يتم تنفيذ مشروعات للنقل والطرق حتى عام 2024 بتكلفة تقدر بـ 1.1 تيريليون جنيه، موضحًا أن حجم تكلفة المشروعات في مجال الطرق والكباري يقدر بـ377 مليار جنيه.

ووضع السيسي اليوم حجر الأساس لمحطة مترو "عدلي منصور" التبادلية بالمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، واستمع السيسي لشرح مفصل من كامل الوزير عن المحطة أثناء تفقده منشآتها.

وأهدى السيسي درع وزارة النقل إلى الرئيس السابق (المؤقت) عدلي منصور، الذي حضر الافتتاح، وذلك "تقديرا لجهوده المبذولة خلال توليه الرئاسة".

ويأتي ذلك كله، بعد أيام من الذكرى السابعة لمذبحة فض "رابعة" والذي راح ضحيته مئات المصريين المؤيدين للرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، بعدما أطاح به السيسي (وزير دفاعه آنذاك) في انقلاب عسكري صيف عام 2013.

وفرضت الحكومة المصرية زيادة على أسعار المنتجات البترولية في يوليو/تموز 2019 بنسب تبلغ 30%، وذلك للمرة الخامسة منذ تولى السيسي الحكم في عام 2014، والرابعة منذ حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية

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