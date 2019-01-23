السعودية
الأربعاء 23 يناير 2019 15:34

جدل واسع بعد دعم إمام الحرم المكي السابق لهيئة الترفيه

أعلن الإمام السابق للحرم المكي عادل الكلباني، دعمه للخطة التي تعتزم هيئة الترفيه السعودية تنظيمها في الفترة المقبلة، مثيرًا بذلك جدلًا واسعًا على مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض.

وبعد حضوره مؤتمرًا صحفيًا لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أمس الثلاثاء، نشر الكلباني عدة تغريدات متتالية على "تويتر" أعلن فيها موقفه من هيئة الترفيه بشكل علني، ما أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعية.

وعرض آل الشيخ، خلال المؤتمر أمس، استراتيجية جديدة للترفيه في المملكة، من أبرز بنودها السماح بإصدار تراخيص للعزف الموسيقي والعروض الغنائية في المقاهي والمطاعم. وتحدث عن أجواء هذا الانفتاح السعودي وخلفياته.

أبرز تصريحات الكلباني:
  • تشرفت بدعوة من معالي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، لحضور مؤتمره الذي تحدث فيه عن خطط الهيئة وبرامجها وفعالياتها.
  • أكثر من رائع أن يكون معالي تركي آل الشيخ قد فهم شمولية الترفيه لجميع شرائح المجتمع، فتنوعت البرامج والفعاليات دينيًا واجتماعيًا ورياضيًا.
  • من أروع برامج الهيئة وفي مقدمتها مسابقة أجمل تلاوة للقرآن في رمضان وجائزتها القيمة 5 ملايين ريال للأول، وكذا مسابقة المؤذن (أجمل أذان) وجائزتها مليونا ريال للأول، والفاروق (رماية وسباحة وركوب خيل).
  • رأيي أن هيئة الترفيه تلبس حلة جديدة تستحق الوقوف معها والأخذ بيدها لتحقق المراد منها مع تركيز رئيسها تركي آل الشيخ على حرصه على المحافظة على تعاليم الدين وتقاليد وعادات المجتمع وقيمه.
  • شكرا تركي آل الشيخ، ولعلك تستطيع تغيير نظرة المجتمع للهيئة بفكرك الوقاد وحماستك المعهودة، وطموحك العالي لرفعة الوطن الغالي.
أبرز تصريحات تركي آل شيخ:
  • هذا قطاع مهم.. سنسمح إن شاء الله بإصدار تراخيص للعروض الحية لجميع المطاعم والمقاهي في السعودية اعتبارًا من اليوم، للعزف الموسيقي والعروض الغنائية والكوميديا الارتجالية وحركات خفة اليد، والأولوية دائما للسعودي والسعودية.
  • تم اختطافنا فكريًا في فترة ماضية. لكن الهيئة لن تجلب فعاليات تخالف عادات المجتمع السعودي.
  • هيئة الترفيه ستنظم أيضا مسابقة لأجمل تلاوة للقرآن الكريم ومسابقة لأجمل صوت لرفع الأذان.
استراتيجية الترفيه:
  • هيئة الترفيه أعلنت عن عدد هائل من العروض الترفيهية والمسابقات التي ستنظمها ضمن الاستراتيجية الجديدة.
  • الهيئة قالت إن المسرح سيعود بشكل أكبر وإنها ستستضيف كبار الممثلين العرب وتقيم مسرحيات شهيرة لهم في مختلف مناطق السعودية.
  • تنوي الهيئة استضافة العديد من العروض المسرحية الغربية وعروض السيرك، وفعاليات غنائية عربية وغربية، وعروض كوميدية حية، ونسخًا سعودية من برامج غنائية عالمية.
  • الهيئة قررت إنشاء ساحات خاصة لمهارات قيادة السيارات، وتنظيم مسابقات للألعاب الإلكترونية.
  • ستطلق الهيئة "خياما ترفيهية" في عشرين مدينة سعودية، ستضم مطاعم ومقاهي وأماكن للترفيه وجلسات وشاشات عملاقة لمتابعة المباريات.
أبرز ردود الأفعال على تويتر:
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
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