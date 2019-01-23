جدل واسع بعد دعم إمام الحرم المكي السابق لهيئة الترفيه
وبعد حضوره مؤتمرًا صحفيًا لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أمس الثلاثاء، نشر الكلباني عدة تغريدات متتالية على "تويتر" أعلن فيها موقفه من هيئة الترفيه بشكل علني، ما أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعية.
#فيديو— خليجية (@Khalejiatv) ٢٢ يناير ٢٠١٩
فنان العرب #محمد_عبده إلى جوار الشيخ #عادل_الكلباني في المؤتمر الصحفي لإعلان الاستراتيجية المستقبلية لـ #هيئة_الترفيه..
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وعرض آل الشيخ، خلال المؤتمر أمس، استراتيجية جديدة للترفيه في المملكة، من أبرز بنودها السماح بإصدار تراخيص للعزف الموسيقي والعروض الغنائية في المقاهي والمطاعم. وتحدث عن أجواء هذا الانفتاح السعودي وخلفياته.
- تشرفت بدعوة من معالي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، لحضور مؤتمره الذي تحدث فيه عن خطط الهيئة وبرامجها وفعالياتها.
١- تشرفت بدعوة من معالي رئيس هيئة الترفيه #تركي_ال_الشيخ بحضور مؤتمره الذي تحدث فيه عن خطط الهيئة وبرامجها وفعالياتها— عادل الكلباني (@abuabdelelah) ٢٢ يناير ٢٠١٩
- أكثر من رائع أن يكون معالي تركي آل الشيخ قد فهم شمولية الترفيه لجميع شرائح المجتمع، فتنوعت البرامج والفعاليات دينيًا واجتماعيًا ورياضيًا.
٢- أكثر من رائع أن يكون معالي #تركي_ال_الشيخ قد فهم شمولية الترفيه لجميع شرائح المجتمع— عادل الكلباني (@abuabdelelah) ٢٢ يناير ٢٠١٩
فتونعت البرامج والفعاليات دينيا واجتماعيا ورياضيا
- من أروع برامج الهيئة وفي مقدمتها مسابقة أجمل تلاوة للقرآن في رمضان وجائزتها القيمة 5 ملايين ريال للأول، وكذا مسابقة المؤذن (أجمل أذان) وجائزتها مليونا ريال للأول، والفاروق (رماية وسباحة وركوب خيل).
٣- من أروع برامج الهيئة وفي مقدمتها مسابقة أجمل تلاوة للقرآن في رمضان وجائزتها القيمة (٥) ملايين ريال للأول— عادل الكلباني (@abuabdelelah) ٢٢ يناير ٢٠١٩
وكذا مسابقة المؤذن( أجمل أذان ) وجائزتها (٢) مليون ريال للأول والفاروق ( رماية وسباحة وركوب خيل )
- رأيي أن هيئة الترفيه تلبس حلة جديدة تستحق الوقوف معها والأخذ بيدها لتحقق المراد منها مع تركيز رئيسها تركي آل الشيخ على حرصه على المحافظة على تعاليم الدين وتقاليد وعادات المجتمع وقيمه.
٤- رأيي أن هيئة الترفيه تلبس حلة جديدة تستحق الوقوف معها والأخذ بيدها لتحقق المراد منها مع تركيز رئيسها #تركي_ال_الشيخ على حرصه على المحافظة على تعاليم الدين وتقاليد وعادات المجتمع وقيمه— عادل الكلباني (@abuabdelelah) ٢٢ يناير ٢٠١٩
- شكرا تركي آل الشيخ، ولعلك تستطيع تغيير نظرة المجتمع للهيئة بفكرك الوقاد وحماستك المعهودة، وطموحك العالي لرفعة الوطن الغالي.
٥- شكرا #تركي_ال_الشيخ ولعلك تستطيع تغيير نظرة المجتمع للهيئة بفكرك الوقاد وحماستك المعهودة، وطموحك العالي لرفعة الوطن الغالي— عادل الكلباني (@abuabdelelah) ٢٢ يناير ٢٠١٩
- هذا قطاع مهم.. سنسمح إن شاء الله بإصدار تراخيص للعروض الحية لجميع المطاعم والمقاهي في السعودية اعتبارًا من اليوم، للعزف الموسيقي والعروض الغنائية والكوميديا الارتجالية وحركات خفة اليد، والأولوية دائما للسعودي والسعودية.
- تم اختطافنا فكريًا في فترة ماضية. لكن الهيئة لن تجلب فعاليات تخالف عادات المجتمع السعودي.
- هيئة الترفيه ستنظم أيضا مسابقة لأجمل تلاوة للقرآن الكريم ومسابقة لأجمل صوت لرفع الأذان.
فيديو ..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٢٢ يناير ٢٠١٩
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تركي آل الشيخ :
من اليوم .. إصدار تراخيص لعزف الموسيقى والأغاني في جميع مطاعم المملكة ، والأولوية للسعوديين.
.#عيشها
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- هيئة الترفيه أعلنت عن عدد هائل من العروض الترفيهية والمسابقات التي ستنظمها ضمن الاستراتيجية الجديدة.
- الهيئة قالت إن المسرح سيعود بشكل أكبر وإنها ستستضيف كبار الممثلين العرب وتقيم مسرحيات شهيرة لهم في مختلف مناطق السعودية.
- تنوي الهيئة استضافة العديد من العروض المسرحية الغربية وعروض السيرك، وفعاليات غنائية عربية وغربية، وعروض كوميدية حية، ونسخًا سعودية من برامج غنائية عالمية.
- الهيئة قررت إنشاء ساحات خاصة لمهارات قيادة السيارات، وتنظيم مسابقات للألعاب الإلكترونية.
- ستطلق الهيئة "خياما ترفيهية" في عشرين مدينة سعودية، ستضم مطاعم ومقاهي وأماكن للترفيه وجلسات وشاشات عملاقة لمتابعة المباريات.
إمام الحرم المكي الأسبق -الشيخ عادل الكلباني- في قاعة المؤتمر الصحفي لإعلان الإستراتيجية المستقبلية للهيئة العامة للترفيه، من قبل كاتب الأغاني تركي آل الشيخ. pic.twitter.com/olSFHe6Cpx— معالي الربراري (@Mrbrary) ٢٢ يناير ٢٠١٩
(الكلباني ما بين المساجد والأغاني)— سعيد بن عبدالله الغامدي (@snaede999) ٢٢ يناير ٢٠١٩
ضرب التغريب خاصرة مصر حتى تأثر منه الدعاة والعلماء هناك فبدأ بعضهم يحلل المنكرات ويحضر الحفلات وقاموا بتقصير اللحى تدريجياً حتى أصبح غالبيتهم(مُلط)
إلا من رحم الله؟
من حفظ القرآن بعقله تأثر وزاغ
ومن حفظه بقلبه ثبت على الحق#هييه_الترفيه pic.twitter.com/98gOzXDeL9
اتق الله يابو عبدالاله فكل معصية لله لا تسمى ترفيه بل هي ضرر على الأمة وسبب لزوال نعم الله حفظنا الله وحفظ بلادنا وولاة امرنا من كل سوء ومكروه ووفقنا جميعاً لما يرضيه وجنبنا غضبه ومعاصيه— د.مريزيق سعد المطيري (@abo_aymen) ٢٢ يناير ٢٠١٩
#هييه_الترفيه— علي العُمري (@rabie1085) ٢٢ يناير ٢٠١٩
انظروا الى الكلباني بجوار محمد عبده
وفيه اشاره خبيثه إن الدين والغناء تجتمع ولافيها أي شئ
عجبي للكلباني كيف يقابل ربه وهو يعلم أنه يستخدم مطيه لتمرير بعض الأمور ع الناس
وكأن الكلباني هو الذي جاء بالدين وجلوسه هذا مبرر لنا ليحذو الناس حذوه وأن ماتقوم به الترفيه شرعي pic.twitter.com/iGpwQTKUqO
تمنيت أن أكون بجوارك - شيخي الفاضل - لأسمع تحاورك إن كان من توجيهات أم هو الحضور تسويقاً لتلك البرامج الترفيهية إدخال مسحة الدين عليها لبوس القبول والرضا عذراً لصارحتي المتناهية وإن كنت من أنصار الترفيه البرىء تقديري .🌹— العسيري (@Assiri66) ٢٢ يناير ٢٠١٩
#عيشها— القِديس مُـــوديـشــا|♕ (@MOODIISHA) ٢٢ يناير ٢٠١٩
سبحان الله قبل ٢٠ سنة كانوا يكفرون محمد عبده ، واليوم أبو نورة بجنب الكلباني.
-شكرا محمد بن سلمان 😂💛 pic.twitter.com/GVpx9qbPFJ
اه بس ياحافظ القران اما منعتك سورة النور من خطط هيئة الترفية بإفساد المجتمع وتغريبه اما منعتك سورة النساء ؟ لم اعد اراك عالما ولا مفتيا ولا حتى شيخا بل انسان مشهور في الدنيا استطاع اشخاص توجيهه كيفما شاوؤ بحسن نية منه او بسوء نية .— سلطان المرشدي (@imamm1433_h) ٢٣ يناير ٢٠١٩
ورأيي أنك تصون القرآن الذي حفظته في قلبك ؛ عن مجالس اللهو والغناء ..— عبدالله بن حكيم (@3bdlellah_) ٢٢ يناير ٢٠١٩
أياً تكن النية التي أردتها وراء هذا الاحتفاء ؛ فثق أنك ستكون يوماً ممن ساهم في تشريع محرمات أطبقت المذاهب على تحريمها.
هذا .. والموفق من عصمه الله من تزيين الشيطان.
(وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون)
فعلاً كان المسؤولين لديهم بعد نظر .. فعندما ابعدوك عن امامة الحرم كانوا يعرفون ماتخفى الانفس بتوفيق من الله.— خالد مخلد الظويفري (@khaled42836587) ٢٣ يناير ٢٠١٩
عجيب 🤔؟ خمسة مليون لأفظل تلاوة . هيئة .— ياسر عبدالله (@yasser_3256) ٢٢ يناير ٢٠١٩
حصة عزف في الطائف . اغاني في المطاعم . أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون﴾.