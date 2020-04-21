جدل في مصر بعد القبض على حنين حسام بسبب فيديو مثير
وأثار إلقاء القبض على حنين جدلا واسعا على مواقع التواصل، بين مؤيد ومعارض لمحاسبتها على ما تنشره من محتوى.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المحتوى الذي تقدمه حنين بين مؤيد للمحتوى المقدم ومهاجم له لما يحتويه بما وصفوه بـ"التحريض على الفسق".
وكانت "حنين" قد نشرت فيديو طالبت فيه الفتيات بالتواصل معها للتكسب من عروض البث المباشر، بمقابل مادي لأحد البرامج، لتبدأ حملة واسعة بالهجوم عليها والمطالبة بمحاسبتها.
إلا أن الفتاة دافعت عن نفسها بفيديو قالت فيه إن المقطع الذي عرض لكلامها مجتزأ بشكل يجافي الحقيقة.
وأثار ظهور حنين على مواقع التواصل جدلا واسعا في مصر، إذ تصف الفتاة نفسها على مواقع التواصل بأنها "هرم مصر".
ولم يتوقف جدل إلقاء القبض على حنين على مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتد إلى جامعة القاهرة التي تدرس بها في كلية الآثار.
وأصدر رئيس الجامعة محمد عثمان الخشت بيانا أحال بموجبه الطالبة حنين للتحقيق بالجامعة " لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية."
وتصدر وسم يحمل اسم #حنين_حسام موقع تويتر بعد خبر القبض عليها، بمطالب الإفراج عنها والاكتفاء بغلق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
Stop making idiots famous— Osama 7enish (@osamahensih) April 20, 2020
#حنين_حسام
I think someone should really talk to her and get her to realise what she is doing cos obviously to me she is a naive shallow young girl who doesn't really understand a thing #حنين_حسام— Lobna Fathi (@LobnaFathi2) April 21, 2020
أموت وأفهم لما كلكم ضدها مين إلى كان السبب فى نسبة المشاهدة العاليه والشهره والنجومية إلى هي فيها #حنين_حسام pic.twitter.com/hfk6mSIeKm— Mohammed Barakat (@MoBarakat22) April 20, 2020