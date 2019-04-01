جدل في المغرب بعد رفع الأذان مع ترانيم مسيحية ويهودية (فيديو)
- أمس الأحد تم رفع الأذان، والترانيم المسيحية واليهودية في آن واحد، بمعهد "تكوين الأئمة" في الرباط خلال اليوم الثاني من زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للمغرب وبحضور الملك محمد السادس، وهو ما تسبب بردة فعل غاضبة وأخرى مدافعة من قبل الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
القباج : "الخلط بين الأذان و ترانيم المسيحية وثنية و على وزارة الأوقاف تحمل مسؤوليتها" ! - زنقة 20 https://t.co/NWUKZcKBkgالقباج-الخلط-بين-الآذان-و-ترانيم-المس— yahia imedahen (@ImedahenYahia) March 31, 2019
أثناء زيارة بابا الفاتيكان المغرب وفي معهد الأئمة رفع الأذان شعيرة الإسلام ونداءالصلاة مع أناشيد مسيحية وترانيم يهودية في خلط بين التسامح والحفاظ على الهوية والثوابت الدينية ولا يعد الأمر هامشيا بل من المنكرات الواضحات لمخالفة صريح القرآن— Rami Khatib(🍁Canada🇨🇦) (@noorsheatt) April 1, 2019
(ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه)
#شاهد – ترند | رفع الأذان مع ترانيم مسيحية ويهودية في آن واحد خلال حفل بمعهد تكوين الأئمة في #المغرب يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/U0yVsYdFik— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 1, 2019
باش نبانو راه حنا متعايشين أو متسامحين... نديرو #الأذان بالموسيقى ؟!— خالد وجنا khalid oujjana (@oujjana) March 31, 2019
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..#زيارة_البابا_إلى_المغرب pic.twitter.com/NvffHPpi3u
مزج كلمات التوحيد بترانيم شركية يعتبر من التشريع المضاهي والمضاد لشرع الله وهو من صنيع رهبان النصارى وأحبار اليهود فهم ماهرون في إدخال البدع في دين الله كما فعلوا في شريعة موسى وشريعة عيسى وكما يحاولون فعل ذلك في شريعة محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا#زيارة_البابا_إلى_المغرب— رشيد الحداد Rashid El Haddad (@RashidElHaddad1) April 1, 2019
- الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قال، الإثنين، إن مبدأ التسامح والتعايش والحوار ثابت وواسع في الإسلام، لكنه لا يعني التنازل عن الثوابت، تعليقا على ما وقع في معهد تكوين الأئمة بالمملكة المغربية.
- الاتحاد أفاد في بيان: "فوجئنا وصدمنا لما وقع في معهد تكوين الأئمة بالمملكة المغربية، من التلفيق (الدمج) بين الأذان الذي يعد من أعظم شعائر الإسلام، وبين الترانيم والأناشيد الكنسية".
- البيان أضاف: "يتابع الاتحاد بقلق وحزن أحوال أمته، وما تعانيه من تفريق وتمزيق، وما هو مسلط عليها من مظالم وانتهاكات لكرامتها وسيادتها، تصل إلى حد الاستخفاف بمقدساتها وثوابتها الشرعية".
- البيان أوضح أن "مبدأ التسامح والتعايش والحوار ثابت وواسع في الإسلام، لكنه لا يعني التنازل عن الثوابت، والتلفيق بين الشعائر الإسلامية العظيمة والترانيم الكنسية أمر مرفوض لا يليق بعقيدة التوحيد".
- البيان: التسامح مطلوب شرعاً، لكن لا يجوز أن يصل إلى التلفيق والتشويش على الثوابت الإسلامية.
- الاتحاد وجه رسالة إلى الأمة الإسلامية ومسؤوليها، مفادها أن عزتها وكرامتها وقوتها لا تتحقق إلا بالالتزام بكتاب ربها وسنة نبيها.
- "معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات" أسسه العاهل المغربي في 2015.
- حذر البابا فرنسيس، الأحد، مسيحيي المغرب من القيام بأية أنشطة تبشيرية أثناء خطاب ألقاه في كاتدرائية الرباط.
- يمثل المسيحيون الكاثوليك في المغرب وعددهم 23 ألفا أغلبهم من الوافدين من أوربا وخاصة فرنسا ومن المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء أقل من واحد في المئة من سكان المغرب البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة.