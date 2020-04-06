السعودية
الاثنين 6 أبريل 2020 23:21

جدل على مواقع التواصل في السعودية بسبب "البيض"

البيض
رويترز
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الواسع عما إذا كان هناك نقص في "البيض" في السعودية أم لا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو لتجمع عدد كبير من الأشخاص عند أحد المتاجر في السعودية لشراء البيض وهو ما أثار جدلا واسعا، قائلين إن هناك أزمة في البيض.

ورد مغردون بأن ما يتم تداوله إشاعة لا أساس لها من الصحة، قائلين إن ما يجري أزمة مفتعلة هدفها الإساءة لاقتصاد المملكة، مشيرين إلى أن الجهات المعنية تدخلت لإعادة البيض إلى الأسواق بشكل وافر في وقت وجيز.

وأعلنت وزارة البيئة بالمملكة استيراد كميات إضافية من البيض وستصل إلى المملكة خلال الأيام المقبلة استجابة للطلب المزايد عليه ولضمان تحقيق فائض في السوق المحلية.

وقال رئيس مجلس الجمعيات التعاونية في مداخلة مع قناة الإخبارية السعودية إن إنتاج البيض محليًا يفوق الطلب بـ 25% وهناك زيادة مفاجئة في الطلب بسبب تغيير نمط المستهلك.

وبث مستخدمون مقاطع فيديو أظهرت توافر كميات كبيرة من البيض بنفس الأسعار الطبيعية.

المصدر
الجزيرة
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السعودية
البيض
أزمة

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