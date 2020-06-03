فيروس كورونا
الأربعاء 3 يونيو 2020 19:16

جدل على مواقع التواصل بعد "تسعير" الصحة المصرية فاتورة علاج كورونا

وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد
وكالات
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان الحكومة المصرية تسعيرة العلاج من فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) في المستشفيات الخاصة.

وأكد النشطاء أن التسعيرة لا تزال في مستوى الطبقة الفوق المتوسطة، وأنه لا مكان فيها للمواطن العادي بأي حال.

وكان الإعلام المصري قد شن حملة هجوم على المستشفيات الخاصة بسبب المغالاة في أسعارها، والتي قد تصل إلى 30 ألف جنيه في اليوم حسب قولهم، لتضع وزارة الصحة تسعيرة جديدة وملزمة لهذه المستشفيات.

وزارة الصحة تضع تسعيرة لعلاج مرضى فيروس كورونا في الغرف الداخلية والرعاية المركزة بالمستشفيات الخاصة

وتساءل عدد من الإعلاميين المصريين عن واقعية الأرقام التي طرحتها الوزارة، وهل تتوافق مع دخل المواطن المصري أو الظروف الحالية.

وكيل لجنة الصحة بالبرلمان المصري يتحدث عن التسعيرة الجديدة بالمستشفيات الخاصة

 

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب 27 ألفًا و536 شخصًا في مصر، قضى منهم جراء الإصابة ألفٌ و52 مصابًا، في حين تعافى 6 آلاف و827 حالة، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب الفيروس التاجي 6 ملايين و486 ألفًا و929 شخصًا، وأودى بحياة 383 ألفًا و178 مصابًا، بينما تعافى 3 ملايين و90 ألفًا و734 شخصًا، حتى اللحظة.

المصدر
خدمة سند

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