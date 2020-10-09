جدل حول اختفاء فتيات وأطفال في مصر.. وفتاة الإسكندرية تكشف سبب تغيبها (فيديو)
وقالت النيابة في بيان لها، إن تلك الأنباء غير صحيحة، وأن الأمر عبارة عن بلاغ تقدم به أحد المواطنين يفيد بتغيب ابنته البالغة من العمر 13 عامًا في اليوم السابق على البلاغ.
ونشرت وزارة الداخلية المصرية كذلك بيانا نفت فيه اختفاء عدة فتيات في محافظة الإسكندرية، وقالت إن الواقعة تخص بلاغا تقدم به أهالي طالبة يفيد بتغيبها عن المنزل.
وعقب ذلك البيان، أعلن الوزارة عن العثور على الفتاة المتغيبة، وقالت إنها تركت منزلها لخلافات عائلية مع والديها.
وقالت الفتاة "فرح" في تسجيل مصور عقب ظهورها، إنها تغيبت عن منزلها بسبب تعرضها للضرب وإساءة المعاملة من والديها.
"أمي ضربتني ولما جه بابا ضربني".. فتاة #الإسكندرية تظهر في مقطع مصور تحكي كواليس اختفائها الفترة الماضية بسبب معاملة والديها السيئة pic.twitter.com/xFX5yOsvCn— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 8, 2020
وأضافت الفتاة أنها لم تكن تريد الذهاب إلى تدريب كرة السلة في النادي، بسبب شعورها بالتعب، إلا أن والدتها هددتها بأنها ستضربها وستجعل والدها يضربها، وقالت إن والدتها ضربتها بالفعل وأن والدها ضربها كذلك، وهو ما جعلها تترك المنزل.
وأوضحت الفتاة أنها تعرفت إلى شخص عبر تطبيق "تيك توك" وأنها كانت مطمئنة له وكانت تحكي له ما تعانيه، فتوجهت إلى القاهرة للقائه، إلا أنها لم تجده، وقابلت شخصا آخر أشفق عليها واصطحبها لتعيش مع أسرته حتى عثرت عليها الشرطة.
إلا أن والد الفتاة قال إن ابنته كانت تحرج من شقيقها المصاب بالتوحد، وإنها "تطاولت على أخيها" مما جعل والدتها تضربها للتوقف عن ذلك.
وفي واقعة أخرى، تصدر وسم #بنت_قويسنا التفاعل لليوم الثاني أمس الخميس، بعد إعلان أهل الطالبة "إنجي جمال محمد" عن اختفائها المفاجئ من قرية ميت سراج بمركز قويسنا في محافظة المنوفية منذ 3 أيام.
وكتب محمد جمال شقيق الطالبة، منشورًا على حسابه الشخصي، يستغيث فيه من تغيب شقيقته قائلا "أختي الدكتورة إنجي جمال محمد رزق مش لاقينها من امبارح خرجت من البيت الساعة 5:45 مساءً دي ولم تعد إلى البيت حتى الآن" طالبا المساعدة في العثور عليها. وأضاف شقيقها في منشور آخر قبل يومين إن شقيقته لا زالت مختفية ولم يتم العثور عليها.
السلام عليكم أختي الدكتورة انجي جمال محمد رزق مش لاقينها من امبارح خرجت من البيت الساعة ٥:٤٥ مساءً لابسة الهدوم دي ولم...Posted by Mohamed Gamal on Tuesday, October 6, 2020
وفيما يتعلق بواقعة ثالثة، تتعلق بادعاء قيام شخص بخطف أطفال بالإسكندرية، فقد قال بيان النيابة إن التحقيقات أظهرت أن والد أحد الأطفال تلقى اتصالًا قبل أيام من زوجته، أبلغته فيه بطلب شخص مجهول من نجله خلال سيره بالطريق العام استخدام هاتفه المحمول لإجراء اتصال منه، فاستجاب له وسلمه إليه فاختلسه وفر به هاربًا، فانتقل والد الطفل المجني عليه إلى محل الواقعة، وحصل على تصوير للمتهم مع ابنه من إحدى كاميرات المراقبة المثبتة هناك، وقام الأب بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الشخصي ساعيًا لجمع معلومات عنه لتحديد هويته، بينما أكد الطفل المجني عليه البالغ من العمر 10 أعوام حدوث الواقعة على هذه الصورة. وأكد البيان أن النيابة تواصل تحقيقها في الواقعة للوصول للجاني.